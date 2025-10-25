王滬寧出席「紀念台灣光復80周年大會」 台灣有「這些人」到場

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林（左）等人出席在北京舉行的「紀念台灣光復八十周年大會」。記者陳政錄／攝影
大陸今天上午在北京人民大會堂，舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，陸方由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席，預計發表最新對台論述，而台灣方面，雖陸委會禁止中央與地方公職人員參加，呼籲國人遵守兩岸規範，但仍有不少「台胞代表」出席，包括統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、前立委邱毅等，按照慣例，陸方稍等也將安排部分「台灣代表」在會上發言。

「紀念台灣光復八十周年大會」今天上午在北京人民大會堂三樓小禮堂舉行，根據現場安排，大會由中共統戰部長李幹傑主持，預計由王滬寧發表講話最新涉台論述，中共高層有中央外辦主任王毅、北京市委書記尹力、中共中央軍委副主席張又俠、大陸國台辦主任宋濤、海協會長張志軍、台盟中央主席蘇輝等高層官員出席。

「台胞代表」方面，大陸邀請統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林，前統一聯盟主席、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、大陸全國台企聯會長李政宏、旺旺集團總經理蔡旺庭、前立委邱毅、台灣大學哲學系教授苑舉正、前國民黨中央委員徐正文、銘傳大學公共事務系教授楊開煌，和中共十九大代表、上海台聯會長盧麗安，以及第十四屆港區大陸全國人大代表凌友詩等出席，還包括台商、台青、台胞代表等數百位。

十年前，大陸舉辦「紀念台灣光復七十周年大會」時，會上也有安排「台胞代表」發言，據人民日報，當時出席的有親歷台灣光復的台灣同胞代表陳明忠、台灣青年代表張鈞凱。

會前，就大陸紀念台灣光復八十周年，李政宏受訪表示，兩岸的同胞都應該銘記歷史，先聖先賢先烈們拋頭顱灑熱血，才能夠讓我們擺脫日本的侵略，同時，兩岸同胞更應該攜手奮進，共同努力，為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。他也就大陸「十五五」規劃的建議表示，兩岸好，台商才會好，兩岸的人民才會好，台灣人民才會有更加幸福美滿的未來。

陸方還邀請北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫出席，他說，大陸的發展一向是走和平發展，互利共贏的發展，台灣的話，兩岸融合在一起，在經濟上面是互利雙贏。他還就鄭麗文當選國民黨主席表示，相信兩岸的融合、交往到最後兩岸的統一，一定會給台灣帶來更多的機會。

前立委邱毅出席「紀念台灣光復八十周年大會」。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」，陸方最高層級官員由大陸全國政協主席王滬寧出席。記者陳政錄／攝影
「紀念台灣光復八十周年大會」今天上午在北京人民大會堂三樓小禮堂舉行。記者陳政錄／攝影
曾在金門當兵期間游泳投向大陸的北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，也出席「紀念台灣光復八十周年大會」。記者陳政錄／攝影
