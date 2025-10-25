聽新聞
陸境外人民幣放款 暴增

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
中國大陸境外人民幣放款近來暴增。（路透）
中國大陸境外人民幣放款近來暴增。（路透）

中國大陸境外人民幣放款近來暴增，顯示北京正加緊提升人民幣在國際金融扮演的角色並降低對美元曝險。

金融時報報導，大陸銀行過去五年來承作的境外人民幣放貸、存款和債券投資總額，已激增至人民幣3.4兆元（4,800億美元），是原先的四倍，反映決策當局更積極推動長期目標：降低美元在全球資金流的核心地位。

為達此目標，中國大陸已開放更多外資購買人民幣計價債券的管道，而且努力推廣用人民幣作貿易結算，一部分是為抵禦美國等國將美元武器化的政策。用人民幣結算，可確保對外貿易進行不輟。

中國大陸國家外匯局最新資料顯示，大陸銀行過去十年海外固定收益資產總額已倍增到超過1.5兆美元，其中人民幣占比迅速提高，截至6月已將近4,840億美元。其中包括3,600億美元的人民幣貸款與存款，遠高於2020年的1,100億美元。

國際清算銀行（BIS）預估，截至今年3月底的四年期間，貸給開發中國家的海外人民幣放款總額已增加3,730億美元。

人民幣 北京

