滬指漲0.7% 站上十年新高

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

受到中美將在馬來西亞舉行經貿磋商及「十五五」規劃強調科技自立自強，大陸A股昨（24）日在半導體類股領軍下，開高走高，上證指數上漲0.71%，收在3,950點，續創十年新高。

澎湃新聞報導，A股半導體產業鏈全線爆發，存儲晶片、GPU概念領漲，CPO、商業航太概念漲勢強勁，中芯國際上漲4.4%收在人民幣134元。Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共3,025支股票上漲，2,273支股票下跌，平盤有138支股票。

滬深兩市成交總額人民幣1兆9,742億元，較前一交易日的人民幣1兆6,439億元增加人民幣3,303億元，呈現價量齊揚的局面。

東莞證券認為，當前指數運行至階段高位，資金分歧逐步顯現，需警惕獲利盤了結可能引發的短期震盪。不過，隨著部分海外擾動因素出現邊際緩和，美元流動性預期改善，有望對A股市場資金面形成支撐。同時，在政策持續發力背景下，第4季經濟基本面有望逐步修復。整體來看，A股市場短期或進入震盪整理階段，但中期震盪上行趨勢仍有望延續。

中原證券指出，隨著二十屆四中全會的閉幕，市場政策預期升溫，加上美國聯準會仍有降息空間，將對市場形成支撐。

