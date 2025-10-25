定穎子公司 超穎上市首日飆漲397%

印刷電路板（PCB）製造商定穎投控（3715）旗下持股86.09%的子公司超穎電子，昨（24）日登陸上交所主板，開盤股價漲幅高達310.4%，一度觸發臨時停牌；截至收盤報人民幣84.99元，漲幅397.6%。所募資人民幣8.03億元（新台幣33億元），主要用於高多層及高密度互聯（HDI）項目第二階段建設，並補充流動資金、償還銀行貸款。

超穎電子也是繼臻鼎-KY以旗下子公司鵬鼎在深圳掛牌之後，另一家兩岸雙掛牌 （T+A） 的重要PCB廠。

超穎電子原實收資本額人民幣3.845億元，經上市前現金增資後實收資本額人民幣4.37億元。定穎對超穎的間接持股比率97.85%降至86.09%。

上海證券報報導，超穎電子董事長黃銘宏在上市儀式表示，公司自成立以來，始終專注於印製電路板的研發、生產與銷售，以「成為超越客戶期待的高成效印製電路板製造服務商」的願景和創新精神。上市是超穎電子發展的一個新「台階」，募投項目將新增36萬平方公尺產能，增強公司的市場競爭力，更好地滿足持續增長的市場需求，特別是應對伺服器、汽車電子、儲存等領域對高技術含量PCB產品的迫切需求。

超穎電子目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能345萬平方公尺；公告書顯示，在AI技術革新及資料中心升級帶動通信、存儲等領域的客戶PCB需求量提升的影響下，超穎電子2025年前9月營收人民幣33.78億元，年增10.71%。

超穎電子成立於2015年，主要從事PCB的研發、生產和銷售。具備生產高端PCB產品的實力，包括高多層板、HDI板、厚銅板、金屬基板、高頻高速板等，並形成多項伺服器、汽車電子以及儲存PCB的核心技術。截至2024年末，共取得14項發明專利和85項實用新型專利。