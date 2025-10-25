聽新聞
陸商務部：十五五要擴大進口 推動整體外貿平衡發展

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央舉行新聞發布會，商務部黨組書記、部長王文濤介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。（新華社）
中共中央舉行新聞發布會，商務部黨組書記、部長王文濤介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。（新華社）

中共二十屆四中全會通過「十五五」規劃的建議，大陸商務部長王文濤昨（24）日表示，在貿易方面，「建議」提出要推動進出口平衡發展，加大力度擴大進口，既滿足產業轉型升級的需要，也滿足人民美好生活的需要。

中共中央昨日召開新聞發布會，王文濤介紹，四中全會對擴大高水平對外開放作了專章部署，釋放中國堅持開放合作、互利共贏的強烈信號，當前儘管單邊主義、保護主義抬頭，但經濟全球化是歷史大勢。

王文濤指出，關於「十五五」時期開放工作，要積極擴大自主開放，要主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自貿區網路。聚焦打造開放高地，搞好各類開放試點試驗。

同時，「建議」對貿易強國的三大支柱：貨物貿易、服務貿易和數位貿易都有部署。貨物貿易方面，拓展中間品貿易、綠色貿易，推動市場多元化和內外貿一體化；服務貿易方面，完善跨境服務貿易負面清單管理制度；數位貿易方面，有序擴大數位領域開放。

王文濤表示，要塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局。

被問到對於外國直接投資（FDI）在十四五期間放緩，未來將如何吸引外資？王文濤說，十四五利用外資是「量穩」，實際使用外資累計7,200多億美元，新增外企24萬多家，「引資大國地位依然穩固」。要把大陸的大市場優勢發揮，未來中等收入群體將超過8億人，潛力巨大，外資品牌汽車占以舊換新的三分之一，下一步重點開放領域是服務業。未來將辦好外企圓桌會，「把企業需求清單變成我們的服務清單」。

他隨後主動說，「這幾天大家都比較關注中美的經貿問題」，中共總書記習近平強調對話跟合作是中美唯一正確選擇，大陸作為負責任大國，一直反對脫鉤斷鏈，堅定維護全球產供鏈安全穩定，「前四輪中美經貿磋商，充分證明中美在相互尊重平等磋商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確相處之道，推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。」

大陸新發現礦產大增 鋰礦儲量占全球比重拉高至20%

中國大陸今年新發現的礦產大增，並帶動中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二，僅次於智利的30%。

高盛看好阿里AI雲布局 預估未來三年資本支出大增21%至2兆元

高盛最新報告預測，阿里巴巴為了搶抓AI商機，未來數年的資本支出將高達人民幣4,600億元（約新台幣2兆元），遠高於該公司...

定穎子公司 超穎上市首日飆漲397%

印刷電路板（PCB）製造商定穎投控旗下持股86.09%的子公司超穎電子，昨（24）日登陸上交所主板，開盤股價漲幅高達31...

滬指漲0.7% 站上十年新高

受到中美將在馬來西亞舉行經貿磋商及「十五五」規劃強調科技自立自強，大陸A股昨（24）日在半導體類股領軍下，開高走高，上證...

陸境外人民幣放款 暴增

中國大陸境外人民幣放款近來暴增，顯示北京正加緊提升人民幣在國際金融扮演的角色並降低對美元曝險。

