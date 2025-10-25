陸商務部：十五五要擴大進口 推動整體外貿平衡發展

中共二十屆四中全會通過「十五五」規劃的建議，大陸商務部長王文濤昨（24）日表示，在貿易方面，「建議」提出要推動進出口平衡發展，加大力度擴大進口，既滿足產業轉型升級的需要，也滿足人民美好生活的需要。

中共中央昨日召開新聞發布會，王文濤介紹，四中全會對擴大高水平對外開放作了專章部署，釋放中國堅持開放合作、互利共贏的強烈信號，當前儘管單邊主義、保護主義抬頭，但經濟全球化是歷史大勢。

王文濤指出，關於「十五五」時期開放工作，要積極擴大自主開放，要主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自貿區網路。聚焦打造開放高地，搞好各類開放試點試驗。

同時，「建議」對貿易強國的三大支柱：貨物貿易、服務貿易和數位貿易都有部署。貨物貿易方面，拓展中間品貿易、綠色貿易，推動市場多元化和內外貿一體化；服務貿易方面，完善跨境服務貿易負面清單管理制度；數位貿易方面，有序擴大數位領域開放。

王文濤表示，要塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局。

被問到對於外國直接投資（FDI）在十四五期間放緩，未來將如何吸引外資？王文濤說，十四五利用外資是「量穩」，實際使用外資累計7,200多億美元，新增外企24萬多家，「引資大國地位依然穩固」。要把大陸的大市場優勢發揮，未來中等收入群體將超過8億人，潛力巨大，外資品牌汽車占以舊換新的三分之一，下一步重點開放領域是服務業。未來將辦好外企圓桌會，「把企業需求清單變成我們的服務清單」。

他隨後主動說，「這幾天大家都比較關注中美的經貿問題」，中共總書記習近平強調對話跟合作是中美唯一正確選擇，大陸作為負責任大國，一直反對脫鉤斷鏈，堅定維護全球產供鏈安全穩定，「前四輪中美經貿磋商，充分證明中美在相互尊重平等磋商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確相處之道，推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。」