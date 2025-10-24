大陸新發現礦產大增 鋰礦儲量占全球比重拉高至20%

中國大陸今年新發現的礦產大增，並帶動中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二，僅次於智利的30%。

中通社報導，中國礦業聯合會表示，今年中國礦產勘查取得豐碩成果，新發現礦產地80處以上，大中型佔比70%左右，預計新增探明地質儲量約25億噸礦石當量，年增長20%左右。

其中，中國鋰礦勘查成果全球領先，中國鋰儲量全球佔比預計提升至20%左右，這一突破主要源於四川、新疆、青海等地鋰輝石型、鹽湖型及鋰雲母型鋰礦的集中勘探，其中西昆侖-松潘-甘鋰成礦帶資源潛力超過3,000萬噸。

此外，鋁土礦預計新增3億噸左右，煤炭預計新增120億噸左右，石油預計新增10億噸以上，鎢、錫、磷礦等預計新增儲量年增25%左右。

中國礦業聯合會會長程利偉介紹，新增礦產儲量緩解中國礦產進口壓力，並優化礦種結構，戰略礦產佔比已達40%。戰略性新興礦產增長率達50%以上，遠超傳統礦種，為礦業產業鏈提供了高品質原料支撐，推動從資源依賴向價值驅動的轉型。

在地質勘查取得進展的同時，勘查過程中的「綠色」含量也在不斷提高。目前，綠色勘查項目佔比達90%，碳排放強度較去年度降低15%，生態修複項目已覆蓋95%的勘查區。

事實上，今年1月8日，大陸自然資源部中國地質調查局就宣布，中國鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰輝石型、鹽湖型、鋰雲母型鋰礦新增資源量均超千萬噸，鋰礦儲量從全球佔比從6%升至16.5%，排名從世界第六躍至第二，重塑全球鋰資源格局。

根據中國地質調查局發布的消息，西昆侖—松潘—甘孜長達2,800公里的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，累計探明儲量650萬噸，資源潛力超3,000萬噸。

松潘—甘孜就在四川，松潘—甘孜造山帶是中國西部重要造山帶之一。早在20世紀60年代，地質隊員在甘孜甲基卡地區第一次發現這種白色石頭，定名為「含鋰輝石花崗偉晶岩」。經過60多年不斷勘查，四川成為中國最重要的鋰資源基地，鋰輝石已探明資源儲量超500萬噸，佔全國已探明鋰輝石型資源儲量的80%以上，居亞洲第一。