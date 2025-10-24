聽新聞
0:00 / 0:00

大陸新發現礦產大增 鋰礦儲量占全球比重拉高至20%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二。圖為青海省翡翠湖，因含鉀、鎂、鋰等金屬元素和鹵化物，鹽床由淡青、翠綠以及深藍的湖水輝映交替、晶瑩剔透，宛如大地調色盤。圖／中新社
中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二。圖為青海省翡翠湖，因含鉀、鎂、鋰等金屬元素和鹵化物，鹽床由淡青、翠綠以及深藍的湖水輝映交替、晶瑩剔透，宛如大地調色盤。圖／中新社

中國大陸今年新發現的礦產大增，並帶動中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二，僅次於智利的30%。

中通社報導，中國礦業聯合會表示，今年中國礦產勘查取得豐碩成果，新發現礦產地80處以上，大中型佔比70%左右，預計新增探明地質儲量約25億噸礦石當量，年增長20%左右。

其中，中國鋰礦勘查成果全球領先，中國鋰儲量全球佔比預計提升至20%左右，這一突破主要源於四川、新疆、青海等地鋰輝石型、鹽湖型及鋰雲母型鋰礦的集中勘探，其中西昆侖-松潘-甘鋰成礦帶資源潛力超過3,000萬噸。

此外，鋁土礦預計新增3億噸左右，煤炭預計新增120億噸左右，石油預計新增10億噸以上，鎢、錫、磷礦等預計新增儲量年增25%左右。

中國礦業聯合會會長程利偉介紹，新增礦產儲量緩解中國礦產進口壓力，並優化礦種結構，戰略礦產佔比已達40%。戰略性新興礦產增長率達50%以上，遠超傳統礦種，為礦業產業鏈提供了高品質原料支撐，推動從資源依賴向價值驅動的轉型。

在地質勘查取得進展的同時，勘查過程中的「綠色」含量也在不斷提高。目前，綠色勘查項目佔比達90%，碳排放強度較去年度降低15%，生態修複項目已覆蓋95%的勘查區。

事實上，今年1月8日，大陸自然資源部中國地質調查局就宣布，中國鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰輝石型、鹽湖型、鋰雲母型鋰礦新增資源量均超千萬噸，鋰礦儲量從全球佔比從6%升至16.5%，排名從世界第六躍至第二，重塑全球鋰資源格局。

根據中國地質調查局發布的消息，西昆侖—松潘—甘孜長達2,800公里的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，累計探明儲量650萬噸，資源潛力超3,000萬噸。

松潘—甘孜就在四川，松潘—甘孜造山帶是中國西部重要造山帶之一。早在20世紀60年代，地質隊員在甘孜甲基卡地區第一次發現這種白色石頭，定名為「含鋰輝石花崗偉晶岩」。經過60多年不斷勘查，四川成為中國最重要的鋰資源基地，鋰輝石已探明資源儲量超500萬噸，佔全國已探明鋰輝石型資源儲量的80%以上，居亞洲第一。

根據中國地質科學院礦產資源研究所李建康等學者研究，西昆侖—松潘—甘孜成礦帶形成70餘處以鋰為主、共（伴）生鈹鈮鉭的稀有金屬礦產地，其中5處超大型鋰礦床中，有4處在四川，包括康定市甲基卡、雅江縣木絨、金川縣李家溝、馬爾康市黨壩。

鋰輝石與鋰精礦。圖／取自百度
鋰輝石與鋰精礦。圖／取自百度
松潘—甘孜造山帶發現鋰礦。圖／取自百度
松潘—甘孜造山帶發現鋰礦。圖／取自百度

戰略 智利

延伸閱讀

基泰大直鄰損案…公辦都更陷難題？ 北市議員曝驚人原因

大陸籌碼不保？美澳簽署關鍵礦產協議 礦商：挑戰陸主導稀土產業

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

相關新聞

聞泰科技：安世控制權無法恢復 恐面臨收入利潤下調風險

透過收購荷蘭安世半導體（Nexperia）成為車用晶片大廠的聞泰科技24日發布第3季財報，受到AI伺服器、AIPC等計算...

武漢大學團隊攻克北斗高精度晶片技術 打破高通博通封鎖

武漢大學專案研究團隊近日宣布，在「北斗高精度定位與授時晶片研製及通導遙一體化應用」領域獲重大突破，研發出北斗高精度定位S...

高盛看好阿里AI雲布局 預估未來三年資本支出大增21%至2兆元

高盛最新報告預測，阿里巴巴為了搶抓AI商機，未來數年的資本支出將高達人民幣4,600億元（約新台幣2兆元），遠高於該公司...

大陸新發現礦產大增 鋰礦儲量占全球比重拉高至20%

中國大陸今年新發現的礦產大增，並帶動中國鋰礦儲量占全球比重從16.5%拉高至20%，位居全球第二，僅次於智利的30%。

被動元件全球格局重塑：日系巨頭霸守高、大陸企業攻堅突圍

在半導體產業鏈的基石環節，被動元件以「幕後英雄」的身份支撐著電子設備的穩定運行。從消費電子到AI服務器，從傳統燃油車到新能源汽車，MLCC（多層陶瓷電容器）、電感、電阻等核心品類的市場格局，正隨著技術

設「台灣光復紀念日」 陸人大常委會：鞏固國際堅持一中格局

相較台灣，大陸正透過強化對「台灣光復日」的紀念，強調「一個中國原則」、推進統一。對於今天大陸全國人大常委會議，通過關於設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。