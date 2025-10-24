武漢大學團隊攻克北斗高精度晶片技術 打破高通博通封鎖

武漢大學專案研究團隊近日宣布，在「北斗高精度定位與授時晶片研製及通導遙一體化應用」領域獲重大突破，研發出北斗高精度定位SoC晶片（含車規級）與室內外無縫定位模組，其中定位晶片功耗低至90mW（國際先進水平為200mW），靜態監測精度達2-3毫米（國際先進水平為5毫米），打破高通、博通等國外企業技術封鎖。

中工網報導，武漢大學專案研究團隊以自主研發突破多類技術瓶頸，針對現有定位晶片與模組功耗大的問題，團隊通過軟硬體協同智慧功耗控制技術，研製出支援北斗三號、相容全系統全頻點信號的高精度定位SoC晶片，將功耗降至90mW，大幅優於國際水平；針對監測精度低的痛點，採用複雜場景下基於TransformerAI模型選星方案，改善衛星信號觀測質量，研發的北斗智慧多源融合模組實現2-3毫米靜態監測精度，刷新行業標準。

針對室內外無縫定位模組場景切換延遲、環境適應性差等問題，突破安裝角線上標定、漸消加權雙視窗抗差濾波等技術，研製的模組在城市複雜環境下車載動態定位精度達0.65米、室內外無縫定位精度達0.67米，實現弱信號場景連續高精度定位。

該成果應用廣泛且產業化成效顯著，在智慧城市、智慧網聯汽車領域，北斗高精度晶片與模組為車輛定位、城市設施管理提供精準位置服務；地質災害監測預警領域，憑藉2-3毫米靜態監測精度，助力災害隱患點精準防控；智慧校園、智慧交通、農機無人駕駛等領域也實現示範應用，產生突出效益。

產業化方面，第一年度累計銷售定位晶片11.8萬片，實現產值人民幣5,300萬元；第二年度累計銷售定位晶片17.2萬片、授時晶片2.8萬片，產品及服務新增產值7,633.6萬元，市場認可度持續提升。

項目負責人表示，這不僅是武漢大學在北斗技術領域的重要里程碑，更是突破國外技術封鎖、掌握定位授時核心自主權的關鍵一步。過去國外企業憑藉專利壁壘壟斷市場，國內產業發展受限，如今通過自主創新實現性能反超，未來將持續推動技術迭代，助力北斗產業邁向全球領先。

未來，團隊將加大通導遙一體化系統及核心器件攻關力度，推進北斗高精度定位與授時晶片規模化應用。預計到2026年，實現授時晶片銷售3萬片、定位晶片銷售50萬片，核心產品及平臺服務新增產值人民幣2.2億元，為湖北省建成世界級北斗產業基地提供關鍵科技支撐。

武漢大學北斗技術研發團隊是大陸北斗領域核心研究力量，深耕高精度定位、授時及通導遙一體化技術研發，聚焦晶片、模組等關鍵產品創新。