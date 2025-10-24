高盛看好阿里AI雲布局 預估未來三年資本支出大增21%至2兆元

高盛最新報告預測，阿里巴巴為了搶抓AI商機，未來數年的資本支出將高達人民幣4,600億元（約新台幣2兆元），遠高於該公司此前公布的人民幣3,800億元（約新台幣1.6兆元）目標約21%。

高盛報告指出，AI推理需求激增將推動阿里、字節跳動等巨頭持續加碼投資，其中阿里押注企業級AI雲，字節則發力消費級應用。儘管技術效率不斷提升，但AI需求的爆發令資本支出繼續擴張。

高盛在23日的報告中，調高阿里巴巴在2026至2028財年的合計資本開支將達到人民幣4,600億元，遠高於該公司此前3,800億元的目標。高盛認為，AI推理需求的激增是支撐這一判斷的核心邏輯，更高的計算效率反而可能提升資本支出向雲收入的轉化率，加速收入增長。

高盛指出，阿里巴巴在外部AI雲收入規模和企業級（To-B）服務方面處於領先地位，其商業化路徑更為清晰。而字節跳動則憑藉旗下聊天機器人豆包在To-C領域和日均token消耗量上佔據最大份額，顯示出其在探索面向消費者的AI應用方面的決心。

報告認為，當前中國主要科技股的估值仍具吸引力。市場尚未進入AI泡沫，而騰訊和阿里巴巴的估值相較於其盈利增長前景及全球同行（如谷歌、亞馬遜）仍有折價空間。基於此，高盛重申對阿里巴巴和騰訊的買入評級。

近期，中國公司在AI基礎設施和計算效率方面取得多項突破。例如，阿里雲發佈了新的GPU池化系統Aegaeon，據稱可節省82%的GPU資源；DeepSeek的新OCR模型能將文本輸入消耗的token減少90%。

然而，高盛認為，這些效率提升並不意味著資本支出會相應縮減。報告引用的資料顯示，AI推理需求和token消耗量正呈指數級增長。字節跳動近期宣布，其日均token消耗量已在9月突破30兆，相比4-5月實現翻倍，該體量已接近谷歌的43兆。阿里巴巴此前也曾在雲棲大會上透露，其AI推理需求每2-3個月就會翻一倍。

高盛預測，中國雲服務提供商（CSP）在2025年第3季度的資本支出將年增50%，強勁的推理需求是驅動雲廠商持續投入的關鍵，而技術效率的提升有助於將這些投資更有效地轉化為收入增長，形成正向循環。

高盛認為，目前尚未出現AI泡沫，其美國策略師預計美國的AI資本支出熱潮將持續到2026年，騰訊和阿里巴巴2026年預期市盈率（GAAP）分別為21倍和23倍，相較於谷歌的24倍以及亞馬遜和微軟的28-30倍，仍處於不苛刻的水平。