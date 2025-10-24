聞泰科技：安世控制權無法恢復 恐面臨收入利潤下調風險

透過收購荷蘭安世半導體（Nexperia）成為車用晶片大廠的聞泰科技24日發布第3季財報，受到AI伺服器、AIPC等計算設備及工業相關業務收入增長顯著，淨利潤人民幣10.4億元(約新台幣44.9億元)，年增279.29%。營收人民幣44.2億元(約新台幣191.1億元)，年減77.3%。

聞泰科技在第3季財報中表示，若安世控制權在2025年末前無法恢復，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險。公司將持續評估並及時履行信息披露義務。

聞泰科技董事長楊沐在24日晚間舉行的業績電話會上表示，安世中國本著保障業務營運和客戶供應穩定的原則，正積極與客戶做一對一溝通，配合客戶打通國內交付的供應通路，包括部分海外直供客戶。安世中國會盡最大可能滿足客戶供應需求，避免客戶產生斷線的情況，同時保障產品品質需求。

第3季半導體業務收入人民幣43億元(約新台幣185.9億元)，年增12.2%，業務毛利率為34.56%，淨利潤人民幣7.24億元(約新台幣31.3億元)。從銷售地區來看，第3季半導體業務在大陸市場的收入創下季度歷史新高，年增約14%。其中，汽車業務收入年增超過26%，AI伺服器、AIPC等計算設備及工業相關業務收入增長顯著。

從產品集成業務來看，聞泰科技表示，受2024年年底公司被列入實體清單及供應商、客戶出於謹慎性考慮的擴大化理解和執行相關規定影響，產品集成業務收入與上年相比顯著減少。公司於2025年陸續剝離產品集成業務，並完成部分產品集成業務子公司的出售。第3季公司產品集成業務收入為人民幣1.1億元(約新台幣4.7億元)，占公司營收比例2.5%，淨利潤為人民幣3.7億元(約新台幣16億元)。第3季產品集成業務的淨利潤主要來自重大資產出售事項中與交易對手約定的過渡期損益。

在第3季財報的事項提醒中，對公司旗下子公司安世半導體「失控」事件的影響也有闡述。聞泰科技表示，第3季公司半導體業務表現突出，收入實現穩健增長。不過公司旗下安世半導體以及安世半導體控股收到荷蘭經濟事務與氣候政策部下達的部長令和阿姆斯特丹上訴法院企業法庭的裁決，相關事件走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持前三季度良好發展勢頭暫時存在不確定性。