快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

十一長假結束 中國大陸出貨需求推升運輸成本

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中國大陸十一長假結束趕出貨推升需求，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於24日出爐，SCFI運價指數連3漲，指數上漲93.14點至1403.46點，周漲幅7.1%，四大航線全都上揚，美西線漲幅逾一成；大型航商陽明等傳11月1日起加收歐洲線GRI（綜合附加費）每40呎櫃加收1,000-1,100美元。

根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,153美元，較前一期上漲217美元，漲幅達11.2%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,032美元，較前一期上漲179美元，漲幅6.2%。

遠東到歐洲長線開始談2026年新年度合約，大型航運業者表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價繼續上揚，每TEU（20呎櫃）達1246美元，較前一期上漲101美元，周漲幅8.8%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1764美元，較前一期上漲151美元，周漲幅9.3%。

十一長假 運價 航線

延伸閱讀

十一長假流量「奔縣」：阿爾山賞秋、上栗震撼煙火秀

搶攻陸客商機！花蓮董師傅手工麻糬插旗金門展店

陸客十一長假湧金門 8天逾萬人登島在地業者笑呵呵

中國十一長假24億人次出行 年輕人成旅遊消費主力

相關新聞

大陸民航系統將執行冬春航季航班 國際航班較去年增長10.8%

大陸民航局24日宣布，將於26日開始執行「冬春航季航班」，大陸境內航班計畫每週安排9.8萬班，與去年同期基本持平。國際航...

中國大陸「十五五」規劃 外媒：美中科技對抗將更激烈

中共20屆四中全會昨天閉幕，外媒指出，會議公報顯示，未來5年中國將致力於提升科技「自主可控」的能力，這表明中美之間日益激...

設「台灣光復紀念日」 陸人大常委會：鞏固國際堅持一中格局

相較台灣，大陸正透過強化對「台灣光復日」的紀念，強調「一個中國原則」、推進統一。對於今天大陸全國人大常委會議，通過關於設...

當Qorvo戰略收縮 A股射頻前端能否真正扛起大旗？

蘋果iPhone 17系列的強勁銷售勢頭，正為其核心供應鏈廠商注入一劑強心針。根據Counterpoint Research的最新報告，該系列在核心市場中國與美國上市初期便展現出強大的吸引力，前十天銷

金價高位跳水 中國「囤金大爺大媽」擠爆金店搶變現

金銀遭遇罕見重挫，現貨黃金一度大跌6.3%，創2013年4月以來最大單日跌幅。社交媒體上，不少買入黃金、白銀的網民懵了：...

中共官方：「十五五」全鏈條推動積體電路等領域 有「決定性突破」

中共中央24日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆四中全會精神，針對即將到來的「十五五」時期（2026至2030年）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。