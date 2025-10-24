十一長假結束 中國大陸出貨需求推升運輸成本

中國大陸十一長假結束趕出貨推升需求，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於24日出爐，SCFI運價指數連3漲，指數上漲93.14點至1403.46點，周漲幅7.1%，四大航線全都上揚，美西線漲幅逾一成；大型航商陽明等傳11月1日起加收歐洲線GRI（綜合附加費）每40呎櫃加收1,000-1,100美元。

根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,153美元，較前一期上漲217美元，漲幅達11.2%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,032美元，較前一期上漲179美元，漲幅6.2%。

遠東到歐洲長線開始談2026年新年度合約，大型航運業者表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價繼續上揚，每TEU（20呎櫃）達1246美元，較前一期上漲101美元，周漲幅8.8%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1764美元，較前一期上漲151美元，周漲幅9.3%。