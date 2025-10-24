快訊

四中全會公告十五五規劃 瑞銀預計大陸全年GDP增速4.8到4.9%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
瑞銀投行中國經濟學家張寧博士表示，預計中國全年GDP增速或為4.8-4.9%。圖／歐新社
瑞銀投行中國經濟學家張寧博士表示，預計中國全年GDP增速或為4.8-4.9%。圖／歐新社

中共四中全會23日閉幕，四中全會公告也簡要概括了「十五五」規劃的主要戰略目標和宏觀主題；瑞銀投行中國經濟學家張寧博士表示，預計中國全年GDP增速或為4.8-4.9%。

張寧表示，四中全會重申到2035年將人均GDP

提高到中等發達國家水準（未明確定義，可能在25,000-30,000美元之間），這一長期目標，對應以美元計算的人均GDP年均複合年增長率需達6-8%，意味著未來10年名義GDP增長需保持強勁、人民幣匯率需保持穩定或走強。

對於「十五五」規劃，瑞銀預計隱性GDP增長目標有所放緩但仍穩健，在4.5-5.0%。同時，新五年規劃將聚焦高品質發展，大幅推進科技自立，持續提高人民生活水準。預計中國全年GDP增速或為4.8-4.9%。

公告繼續宣導進一步推進降碳，以 「穩步」推進中國在未來五年內實現碳達峰。瑞銀認為，如果到2030年中國維持其此前設定的較高目標，那麼「十五五」規劃所含潛在降碳目標可能較為進取且具有挑戰性。

瑞銀認為降碳行動或有一定靈活性，新五年規劃可能仍會將非化石能源消費占比目標定在25%（對比2024年為20%）。

