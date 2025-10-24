大陸民航系統將執行冬春航季航班 國際航班較去年增長10.8%

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方公布了「2025/26年冬春航季航班」相關統計，指出國際航班方面，191家航空公司計畫每週安排國際航班2萬1,427班，比去年同期增長10.8%。圖為2025年8月的北京首都機場。（法新社）
大陸民航局24日宣布，將於26日開始執行「冬春航季航班」，大陸境內航班計畫每週安排9.8萬班，與去年同期基本持平。國際航班有191家航空公司計畫每週安排2萬1,427班，比去年同期增長10.8%。

據大陸民航局官網，「2025/26年冬春航季航班」執行期間為10月26日至明年3月28日。新航季共有210家境內外航空公司計畫每週安排客貨運航班11.95萬班，比去年同期增長1.3%。

具體安排上，大陸境內航班方面，59家航空公司計畫每週安排航班9.8萬班，與去年同期基本持平。其中客運航班每週9萬5,477班，貨運航班每週2,624班。共有39家航空公司新開586條境內獨飛航線，每週安排5,198航班，這些航線多數集中在西北與華東、東北與中南、西南與華東之間的幹支銜接航線和支線航線上。

國際航班方面，191家航空公司計畫每週安排國際航班2萬1,427班，比去年同期增長10.8%，通航83個國家。其中客運通航80個國家，134家航空公司（陸方28家、外航106家）每週安排1萬5,992班航班計畫（陸方1萬608班、外航5,384班），比去年同期增長5.6%。貨運通航49個國家，84家航空公司（陸方17家、外航67家）安排每週5,435班航班計畫（陸方3,191班、外航2,244班），比去年同期增長1.7%。

大陸民航局運輸司相關負責人表示，本次航班換季，境內方面該局聚焦服務提振消費擴大內需，引導航空公司優化航線網路佈局。國際方面，一是航線網路進一步拓展。已中斷5年的中國大陸與印度間客運航線即將復航。新航季將開通與阿曼、阿根廷等國家間的客運航線和與巴拿馬、智利、瑞士等國家間的貨運航線。

同時，與57個國家間客運航班量高於去年冬春航季，與21個國家間貨運航班量高於去年冬春航季，與各大洲間航班量全面增長。

此外，北京、上海和廣州等十大國際樞紐的國際客運航班量占比達到52.1%，同比提升8.6個百分點，針對「一帶一路」國家，客運航班量占比達到73.5%；貨運方面，國際貨運市場「周邊趨穩、遠端呈現一些結構變化」，至東北亞、東南亞航班量保持穩定，至歐洲航班量同比去年冬春航季增長近兩成，至南亞、南美航班量同比去年分別大幅增長三成和四成並將新增通航國家和通航點，貨運航線服務覆蓋範圍更廣。大陸航司的市場占比同比去年提升3.7個百分點。

值得一提的是，這次大陸民航局罕見沒有提到港澳台的航班數量。

今年3月的2025年夏秋航季航班計劃，陸方指出，兩岸航線上，已批覆20家大陸與台灣航空公司在大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間的每週764班客貨運航班計劃。去年10月宣布的2024/25年冬春航季航班計劃，在兩岸航班的部分，大陸已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每週742班客貨運航班計劃。

國際航班 航線 航空公司

