中國大陸「十五五」規劃 外媒：美中科技對抗將更激烈

中央社／ 上海24日電

中共20屆四中全會昨天閉幕，外媒指出，會議公報顯示，未來5年中國將致力於提升科技「自主可控」的能力，這表明中美之間日益激烈的競爭短期內不會緩和。

中共20屆四中全會昨天閉幕，並公布會議公報，揭示十五五時期（2026至2030年）經濟社會發展主要目標。

華爾街日報報導，這份會議公報指出，未來5年將加強科技和先進製造領域投資，以增強國家實力，應對國家面臨的複雜挑戰。「十五五」規劃表明，中美之間的競爭只會進一步升級。中國一方面減少對美國的依賴，另一方面則在繼續推進科技野心。

報導表示，中美兩國正在爭奪未來產業的主導權，尤其是在人工智慧（AI）領域。同時，中美兩國正在進行激烈的貿易戰，美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平下週可能在韓國的APEC峰會上會晤，外界期待緩和貿易緊張關係。

但報導指出，「十五五」規劃表明，中國領導層認為，未來幾年美中之間的對抗不太可能緩和。

報導引述凱投宏觀分析師伊凡斯－普瑞查德（JulianEvans-Pritchard）表示，「幾乎沒有跡象顯示官員們打算放棄產業政策」，並指中國領導階層在市場力量與政府干預之間的平衡正逐漸向後者傾斜。

報導舉「中國製造2025」為例指出，中國2015年時設定的產業目標，如電動汽車、航天航空、半導體等，許多都已成功實現，並擾亂相關產業的全球格局。

「墨卡托中國研究中心」（Merics）中國內政專家德林豪森（Katja Drinhausen）指出，過去15年的情況表明，中國的規劃確實具有影響力，「特別是與投資、資源和激勵措施結合時，這套模式已被證明有成效」。

過去5年，中國向半導體和AI行業傾注了國家支持，目標是擺脫對外國企業的依賴，實現自主可控。儘管中國政府採取大量補貼和資本過度競爭，導致通縮壓力、企業虧損，但習近平仍不斷強調科技與製造業的重要性，近年多次強調發展的「新質生產力」，即先進製造業，也同樣出現在「十五五」規劃中。

