中共官方：「十五五」全鏈條推動積體電路等領域 有「決定性突破」

中共中央24日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆四中全會精神，針對即將到來的「十五五」時期（2026至2030年），大陸科技部長陰和俊強調，全會通過的「建議」提出，「十五五」時期，要全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

大陸科技部長陰和俊在發布會上表示，中共二十屆四中全會提出要加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。「這是以習近平同志為核心的黨中央深刻洞察國內國際發展大勢、準確把握科技和經濟社會發展規律作出的重大戰略決策」。

他指出，「建議」提出，「十五五」時期，要加強原始創新和關鍵核心技術攻關。完善新型舉國體制，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化佈局，加大長期穩定支持。同時，推動科技創新和產業創新深度融合。統籌國家戰略科技力量建設，增強體系化攻關能力。強化科技基礎條件自主保障，加強智慧財產權保護。

另外還將深入推進「數字中國」，建設開放共用安全的全國一體化數據市場，促進實體經濟和數位經濟深度融合。加快人工智慧等數智技術創新，強化算力、演算法、數據等高效供給。全面實施「人工智慧+」行動，全方位賦能千行百業。

中共中央財辦分管日常工作的副主任兼中央農辦主任韓文秀表示，「建議」參照以往慣例，主要提出「定性」目標，具體的「定量」指標和重大工程項目將在「十五五規劃綱要」中予以明確。

針對「建議」涉及的產業、市場、區域3個方面，大陸發改委主任鄭柵潔指出，大陸經濟靠實體經濟起家，也要靠實體經濟走向未來。「建議」明確把「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務的第一條。

舉凡，「建議」提出推動重點產業提質升級，鞏固提升化工、機械、造船等行業在全球產業分工中的地位和競爭力，發展先進製造業集群等舉措，初步估計未來5年會新增人民幣10兆元左右的市場空間；「建議」亦提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航太、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，這將催生出數個兆元級甚至更大規模的市場；「建議」還提出前瞻佈局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智慧、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。這些產業蓄勢發力，「未來10年新增規模相當於再造一個中國高技術產業」。

鄭柵潔也表示，大國經濟都是內需為主導，市場是當今世界最稀缺的資源，「強大國內市場是中國式現代化的戰略依託」。

在區域方面，「建議」明確推動東、中、西部和東北四大板塊，京津冀、長三角、粵港澳三大動力源，長江、黃河兩條綠色發展帶取得新的突破；推動跨區域跨流域大通道等「硬聯通」設施建設，健全區域間規劃統籌、產業協作、利益共用等「軟協同」機制等舉措。還要優化「國土空間格局」，「建議」提出強化主體功能區戰略實施，推動「戰略性產業、能源資源基地」等佈局優化等舉措。

大陸衛健委主任雷海潮介紹，「建議」部署建設生育友好型社會。明確宣導積極婚育觀，優化生育支持政策和激勵措施，同時推動老有所養，健全養老事業和產業協同發展政策機制。優化基本養老服務供給，此外推動「老有所為」，穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，優化就業、社保等方面年齡限制政策，積極開發老年人力資源，發展銀髮經濟。

他並宣布，希望通過5年努力，能使得大陸人口人均預期壽命從現在79歲的水平再提升1歲，達80歲。