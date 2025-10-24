川習會前夕 陸商務部長：「十五五」時期將加大力度擴大進口

中共二十屆四中全會通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，而白宮預告「川習會」30日在南韓登場之際，大陸商務部長王文濤24日透露，在貿易方面，「建議」提出要推動進出口平衡發展，「加大力度擴大進口」。他還主動提及中美經貿問題，強調「前4輪中美經貿磋商，充分證明中美在相互尊重平等磋商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確相處之道。」

中共中央24日上午召開新聞發布會，王文濤介紹，四中全會對擴大高水平對外開放作了專章部署，「釋放了中國堅持開放合作、互利共贏的強烈信號」，他表示，當前儘管單邊主義、保護主義抬頭，但經濟全球化是歷史大勢。

王文濤指，關於「十五五」時期開放工作，「建議」作了重要部署。積極擴大自主開放，要主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點，擴大市場准入和開放領域，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自貿區網路。聚焦打造開放高地，搞好各類開放試點試驗。

同時，「建議」對貿易強國的三大支柱：貨物貿易、服務貿易和數位貿易都有部署。貨物貿易方面，拓展中間品貿易、綠色貿易，推動市場多元化和內外貿一體化；服務貿易方面，完善跨境服務貿易負面清單管理制度；數位貿易方面，有序擴大數字（數位）領域開放。

他特別提到，官方將要推動進出口平衡發展，「加大力度擴大進口」，既滿足產業轉型升級的需要，也滿足人民美好生活的需要。

王文濤還表示，要塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局。「我們既看GDP也看GNI，既重視『中國經濟』也重視『中國人經濟』」，針對一帶一路，他強調要加強與共建國家戰略對接，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目。

提問環節，被問到對於外國直接投資（FDI）在十四五期間放緩，未來將如何吸引外資？王文濤說，十四五利用外資是「量穩」，實際使用外資累計7,200多億美元，新增外企24萬多家，「引資大國地位依然穩固」。要把大陸的大市場優勢發揮，未來中等收入群體將超過8億，潛力巨大。他並指，外資品牌汽車占以舊換新的3分之1，下一步重點開放領域是服務業。未來將辦好外企圓桌會，「把企業需求清單變成我們的服務清單」。

他隨後主動說，「這幾天大家都比較關注中美的經貿問題」，中共總書記習近平強調對話跟合作是中美唯一正確選擇，大陸作為負責任大國，一直反對脫鉤斷鏈，堅定維護全球產供鏈安全穩定，「前4輪中美經貿磋商，充分證明中美在相互尊重平等磋商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確相處之道，推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。」

中共中央財辦分管日常工作的副主任兼中央農辦主任韓文秀則表示，「建議」強調，大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

他說，從國際看，世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整。大陸具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素。同時世界變亂交織、動盪加劇，大國博弈更加複雜激烈，外部環境的不穩定、不確定性上升，風險挑戰增多。但危中有機、危可轉機，「我們要發揚歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，確保中國式現代化行穩致遠」。他也強調，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

韓文秀強調，「相信未來5年，我國包括硬實力和軟實力在內的綜合國力將持續增強，國際地位將持續提升」。