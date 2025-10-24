快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

美制裁俄油企 路透：中國國營石油巨頭暫停買俄油

中央社／ 台北24日電

路透社24日報導，因應美國制裁俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」與「路克石油」，中國多家國營石油巨頭暫停購買俄羅斯海運石油。

美國22日宣布制裁俄羅斯兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）和路克石油（Lukoil），包括凍結俄羅斯石油和路克石油在美國的所有資產，及禁止美國企業與這2家俄國石油巨頭有任何業務往來。

路透社報導引述消息人士表示，中國石油、中國石化、中國海洋石油、振華石油出於對制裁的擔憂，最少會在短期內暫停購買俄羅斯海運石油。這4間公司沒有回應路透社的置評請求。

報導表示，油輪追蹤公司Vortexa Analytics估計，2025年前9個月，中國國有企業從俄羅斯購買的石油數量，每日少於25萬桶；而倫敦能源市場研究顧問能源面向公司（Energy Aspects）的估計為每日50萬桶。

2位貿易消息人士透露，在英國將俄羅斯石油公司、路克石油及影子船隊船隻和包括一家中國主要煉油廠在內的中方實體列入名單後，中國石化的貿易部門聯合石化已於上週停止購買俄羅斯石油。

俄羅斯海運石油的最大買家印度，也將大幅削減從俄國進口石油，以遵守美國對俄國的制裁。

俄羅斯 美國 路透

延伸閱讀

美國制裁俄羅斯石油巨頭 國際油價勁揚5%

歐盟通過第19輪對俄羅斯制裁 納入LNG進口禁令

歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

相關新聞

陸電信三雄 大打6G前哨戰

繼中國電信之後，中國聯通、中國移動兩家電信商，也獲得工信部頒發的衛星移動通信業務經營許可。因此，三大電信商均可依法開展手...

長鑫高頻寬記憶體 2026年量產

大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）已向華為在內的境內客戶交付16奈米製程的HBM3（第四代高頻寬記憶體）樣品，預計202...

東風電動車槓上特斯拉

大陸「國家隊」持續加緊研發固態電池技術，近期傳出攻破固態金屬鋰電池「卡脖子」難關。東風汽車近日稱，其研發的固態電池具備高...

阿里發威 雲端市占稱冠

國際數據公司（IDC）最新發布《中國智算雲基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年大陸...

中美企業推無人駕駛 仙拚仙

中美企業積極推進全無人駕駛（Robotaxi）商業化，Alphabet自駕子公司Waymo、百度蘿蔔快跑（Apollo ...

陸攻光學雷達 擁優勢

作為汽車行業的革命性突破，自動駕駛技術正逐步改變著人們的出行方式。它利用感測器、攝影鏡頭、光學雷達、GPS及詳細地圖資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。