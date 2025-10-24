美制裁俄油企 路透：中國國營石油巨頭暫停買俄油

路透社24日報導，因應美國制裁俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」與「路克石油」，中國多家國營石油巨頭暫停購買俄羅斯海運石油。

美國22日宣布制裁俄羅斯兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）和路克石油（Lukoil），包括凍結俄羅斯石油和路克石油在美國的所有資產，及禁止美國企業與這2家俄國石油巨頭有任何業務往來。

路透社報導引述消息人士表示，中國石油、中國石化、中國海洋石油、振華石油出於對制裁的擔憂，最少會在短期內暫停購買俄羅斯海運石油。這4間公司沒有回應路透社的置評請求。

報導表示，油輪追蹤公司Vortexa Analytics估計，2025年前9個月，中國國有企業從俄羅斯購買的石油數量，每日少於25萬桶；而倫敦能源市場研究顧問能源面向公司（Energy Aspects）的估計為每日50萬桶。

2位貿易消息人士透露，在英國將俄羅斯石油公司、路克石油及影子船隊船隻和包括一家中國主要煉油廠在內的中方實體列入名單後，中國石化的貿易部門聯合石化已於上週停止購買俄羅斯石油。

俄羅斯海運石油的最大買家印度，也將大幅削減從俄國進口石油，以遵守美國對俄國的制裁。