房地市場冷 專家籲支持漲價

大陸國家統計局20日公布，今年前3季，房地產開發投資人民幣6兆7706億元（下同），年減13.9%。數據顯示，房地產在開發投資、商品房銷售面積和銷售金額方面跌幅都在擴大並創下紀錄。有前官員呼籲，應加碼支持房價上漲的政策。

財經媒體「城市財經」21日在微信公眾號發文指出，前3季的房地產開發投資跌幅是2021年以來最大。這個數值自2022年4月份轉負以來，就一直沒有回正。

財政部公布的賣地收入也反映出土地市場寒冷。2024年全年賣地收入4兆8699億元，較2021年高點下跌了44%。今年前3季賣地收入，繼續降至2兆2302億元。

此外，1-9月份，新建商品房銷售面積年減5.5%；其中住宅銷售面積下降5.6%。新建商品房銷售額6兆3040億元，年減7.9%；其中住宅銷售額下降7.6%。

文章指出，自2021年以來，商品房銷售面積與銷售額一直在下跌，也從未回正過。9月時還出現了今年內首次，70個城市中古屋全線下降的局面。

文章說，儘管8月開始，北京、上海、深圳再次救市，但就目前形勢來看，效果幾乎沒有。4大一線城市中古屋價格都在下跌。

文章認為，今年第4季無論是否還會公布新政，都不會改變房地產仍會繼續調整的局面，短期內仍看不到停下來的跡象。

目前全中國房價已經連續調整了3年多，但文章指出，「在房價調整的同時，大家的收入也隨之調整」，過去幾年的大環境下，民眾的收入縮水，才進入了不斷調整的周期當中。

本屆全國政協經濟委員會副主任、前中共中央財經委員會辦公室副主任尹艷林說，房地產調控政策工具箱應該從「抑制房價上漲」轉變為「支持房價上漲」。在固定資產投資中，房地產是主要拖累項，要提振投資，需要先穩住房地產投資。