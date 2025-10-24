房地市場冷 專家籲支持漲價

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局20日公布，今年前3季，房地產開發投資人民幣6兆7706億元（下同），年減13.9%。數據顯示，房地產在開發投資、商品房銷售面積和銷售金額方面跌幅都在擴大並創下紀錄。有前官員呼籲，應加碼支持房價上漲的政策。

財經媒體「城市財經」21日在微信公眾號發文指出，前3季的房地產開發投資跌幅是2021年以來最大。這個數值自2022年4月份轉負以來，就一直沒有回正。

財政部公布的賣地收入也反映出土地市場寒冷。2024年全年賣地收入4兆8699億元，較2021年高點下跌了44%。今年前3季賣地收入，繼續降至2兆2302億元。

此外，1-9月份，新建商品房銷售面積年減5.5%；其中住宅銷售面積下降5.6%。新建商品房銷售額6兆3040億元，年減7.9%；其中住宅銷售額下降7.6%。

文章指出，自2021年以來，商品房銷售面積與銷售額一直在下跌，也從未回正過。9月時還出現了今年內首次，70個城市中古屋全線下降的局面。

文章說，儘管8月開始，北京、上海、深圳再次救市，但就目前形勢來看，效果幾乎沒有。4大一線城市中古屋價格都在下跌。

文章認為，今年第4季無論是否還會公布新政，都不會改變房地產仍會繼續調整的局面，短期內仍看不到停下來的跡象。

目前全中國房價已經連續調整了3年多，但文章指出，「在房價調整的同時，大家的收入也隨之調整」，過去幾年的大環境下，民眾的收入縮水，才進入了不斷調整的周期當中。

本屆全國政協經濟委員會副主任、前中共中央財經委員會辦公室副主任尹艷林說，房地產調控政策工具箱應該從「抑制房價上漲」轉變為「支持房價上漲」。在固定資產投資中，房地產是主要拖累項，要提振投資，需要先穩住房地產投資。

房地產 主任 微信

延伸閱讀

遇襲恐成人生惡夢…日本熊害頻傳 專家揭熊攻擊人「直接打臉」殘酷真相

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

大陸房地產多項跌幅擴大 專家呼籲政策加碼

非洲豬瘟爆發 毒理專家警告：冷凍肉都可能藏「千日殺手」

相關新聞

雙11瘋AI 身兼客服、導購、分析師

今年的「雙11」購物節大幕已啟，大陸各大電商平台紛紛發力，人工智能（AI）將在此次購物節大顯身手。

廣交會二期開展 聚焦品質家居

第138屆中國進出口商品交易會第二期23日在廣州開幕，聚焦「品質家居」，展覽總面積達51.5萬平方米，設近2.5萬個展位...

房地市場冷 專家籲支持漲價

大陸國家統計局20日公布，今年前3季，房地產開發投資人民幣6兆7706億元（下同），年減13.9%。數據顯示，房地產在開...

涉助美對陸船業301調查...陸制裁韓船廠 韓盼解除

大陸商務部日前以協助、支持美國對大陸進行海事、物流及造船業三○一調查為由，制裁韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五...

中國礦產資源報告：銅、鐵、磷等礦產資源量大幅增長

中國自然資源部23日發布的《中國礦產資源報告（2025）》顯示，中國新一輪找礦突破戰略行動取得重要進展，包括銅礦、鐵礦等...

阿里巴巴自研AI眼鏡開啟預售 搶灘消費級AI市場

劍指Meta、OpenAI，阿里巴巴旗下夸克AI眼鏡24日開啟預售，預售起價人民幣4,699元，補貼後實際到手價人民幣3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。