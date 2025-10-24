廣交會二期開展 聚焦品質家居

第138屆中國進出口商品交易會第二期23日在廣州開幕，聚焦「品質家居」，展覽總面積達51.5萬平方米，設近2.5萬個展位，超1萬家出口企業參展。

中新社報導，第二期設置三大板塊、15個展區，覆蓋家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具等大家居品類，打造「選品+對接」平台，為全球採購商提供高效集成的家居採購服務。

潮州松發品牌家居有限公司副總經理許業彪表示，該企業在展品豐富度上實現突破，覆蓋釉中貼花、釉上貼花、手繪、機印等多種類型，滿足不同客戶需求。

本屆廣交會第二期產品以創新與綠色雙重動能，重新定義品質生活的邊界。陝西龍樹新材料科技有限公司銷售經理李銳介紹，這是該企業第八次亮相廣交會，除了不斷推出新產品、精準應對海外市場差異外，深度溝通與柔性定製也很關鍵，中國創造有能力突破場景局限，實現真正意義上的高端破圈。本期展會共有英中貿易協會、澳大利亞維州建築協會等54個境外團組組團參會。