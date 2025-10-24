雙11瘋AI 身兼客服、導購、分析師

今年的「雙11」購物節大幕已啟，大陸各大電商平台紛紛發力，人工智能（AI）將在此次購物節大顯身手。

中新社報導，對商家而言，AI不僅僅是運營工具，更化身成為決策大腦，直接助力生意落地。天貓總裁劉博在近日舉行的天貓「雙11」發佈會上直言：「AI正為品牌打開全新增長空間」。

今年以來，淘寶天貓押注投入AI產研，為品牌帶來發展新機會。淘寶天貓平台的算力提升40倍，對用戶行為序列長度的感知，從半年周期提升至10年，大幅提升商品推薦的精準度，帶動購買效率提升25%。

同時，品牌商家目前在天貓經營可做到全鏈路AI化，覆蓋從經營分析、商品運營、素材製作，到人群運營等絕大部分環節，讓商家在天貓的經營進入智能時代，提升效率並累計為商家節省數百億元人民幣的成本。

作為大促節點商家進行種草帶貨的重要陣地之一，嗶哩嗶哩（下稱B站）的日均活躍用戶已達到1.09億。此次「雙11」，B站將AI技術放入UP主內容合作平台，提供更強的選人能力，優化商家和UP主之間撮合的效率。

今年京東「雙11」則免費向商家開放京小智、京點點等AI工具，大模型客服能縮短用戶諮詢等待時間；數字人JoyStreamer、模型開發平台JoyBuilder等工具還提供免費體驗，讓中小商家不用再為技術投入發愁。

抖音電商的AI應用具有更鮮明的內容生態烙印，巨量雲圖整合大數據與AI大語言模型技術，深度分析消費者行為與內容偏好，幫品牌商家定位商品核心賣點，發掘潛力營銷場景。

對消費者而言，AI是購物時的小助手，進一步提升物流體驗的好感度。據悉，天貓今年「雙11」發放的500億消費券中，部分由AI「智惠引擎」決策發放，轉化率比以往提升15%。業界認為，對普通消費者來說，這種AI驅動的精準推送，意味著不用再面對滿屏用不上的優惠券，購物決策更高效。 此外，「AI萬能搜」等6款AI導購應用也於近期推出，以滿足在淘寶天貓平台上不同場景的購物需求。其能精準理解複雜語義表述，諸如「如何清理下水道小飛蟲」、「貓狗雙全的家庭用什麼貓砂盆」等，提供購物攻略。