歐盟首度制裁中國煉油廠與石油公司 北京揚言反制

歐盟今天公布第19輪對俄羅斯的制裁，包含12家中企，其中首度制裁中國大型煉油廠與石油貿易公司。中國商務部晚間指出，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，中方將採取必要措施，維護中企權益與自身能源安全和經濟發展。

路透社報導，歐盟公報顯示，歐盟已將兩家總產能為每天60萬桶的中國煉油廠以及中國石油天然氣集團旗下貿易子公司中國石油香港有限公司，列入對俄羅斯的制裁名單。

這兩家煉油廠分別是遼陽石化公司和山東裕龍石化有限公司，合計占中國每天1900萬桶煉油產能的3%。

遼陽石化也是中國石油天然氣集團的子公司，日產能20萬桶，為中國國內唯一全加工俄羅斯原油的煉化一體化企業，且是中國石油集團旗下生產芳烴的最大企業。

山東裕龍石化則是一家民企控股、國企參股的混合所有制公司，這家新型煉油廠日產40萬桶，也是中國最大的俄羅斯石油客戶之一。

據報導，英國上週率先對山東裕龍石化實施制裁以來，多家原油供應商已取消向該煉油廠供應中東和加拿大原油。不過，裕龍石化已購買了數百萬桶俄羅斯原油。

歐盟還將天津西山福盛國際貿易有限公司列入制裁名單，稱該公司在俄羅斯規避制裁的努力中發揮了重要作用，向俄國境內的實體出口原產於歐盟的商品。

公開資料顯示，天津西山福盛國際貿易有限公司是一家註冊資本額人民幣3000萬元的小企業，從事金屬材料、耐火材料、建築用材料、機電設備及零配件等批發零售。

中國石油集團、裕龍石化、遼陽石化和西山福盛都未立即回應路透社的置評請求。

中國商務部官網晚間發布新聞稿，揚言反制。

中國商務部發言人表示，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，一意孤行，在第19輪對俄制裁中再次列單中國企業，並首次制裁中國大型煉油廠和石油貿易商。中方對此強烈不滿、堅決反對。

商務部發言人又稱，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國授權的單邊制裁。歐方做法有違中歐領導人共識精神，嚴重破壞中歐經貿合作大局，衝擊全球能源安全。

發言人最後指出，中方敦促歐方，立即停止列單中國企業，不要在錯誤的道路上越走越遠，「中國將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決維護自身能源安全和經濟發展」。