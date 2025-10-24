阿里發威 雲端市占稱冠

國際數據公司（IDC）最新發布《中國智算雲基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年大陸AI IaaS整體市場年增122.4%，市場規模達到人民幣198.7億元（約新台幣860億元）。其中，阿里、火山與百度市占率位居前三。顯示大陸雲產業正快速躍升。

從細分賽道觀察，GenAI IaaS市場年增219.3%，市場規模人民幣166.8億元；Other AI IaaS市場年增率減14.1%，市場規模人民幣31.9億元。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，集中度提升。

在企業市占上，阿里雲通過持續加大AI基礎設施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求，市占率穩居第一；排名二、三分別是背靠字節跳動的火山引擎與百度。

IDC表示，隨著企業AI應用快速增長，生成式AI與大模型市場將逐步進入推理時代。在現有算力資源不再短缺背景下，雲廠商與頭部算力客戶主要關注如何優化推理服務成本結構。