阿里發威 雲端市占稱冠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

國際數據公司（IDC）最新發布《中國智算雲基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年大陸AI IaaS整體市場年增122.4%，市場規模達到人民幣198.7億元（約新台幣860億元）。其中，阿里、火山與百度市占率位居前三。顯示大陸雲產業正快速躍升。

從細分賽道觀察，GenAI IaaS市場年增219.3%，市場規模人民幣166.8億元；Other AI IaaS市場年增率減14.1%，市場規模人民幣31.9億元。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，集中度提升。

在企業市占上，阿里雲通過持續加大AI基礎設施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求，市占率穩居第一；排名二、三分別是背靠字節跳動的火山引擎與百度。

IDC表示，隨著企業AI應用快速增長，生成式AI與大模型市場將逐步進入推理時代。在現有算力資源不再短缺背景下，雲廠商與頭部算力客戶主要關注如何優化推理服務成本結構。

算力 規模 人民幣

延伸閱讀

《迷宮裡的魔術師》推理之外 是一場看透人心的魔術

投資286億 阿里與螞蟻在港設總部

可少買82%輝達H20晶片！阿里雲提方案解決GPU浪費

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

相關新聞

陸電信三雄 大打6G前哨戰

繼中國電信之後，中國聯通、中國移動兩家電信商，也獲得工信部頒發的衛星移動通信業務經營許可。因此，三大電信商均可依法開展手...

長鑫高頻寬記憶體 2026年量產

大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）已向華為在內的境內客戶交付16奈米製程的HBM3（第四代高頻寬記憶體）樣品，預計202...

東風電動車槓上特斯拉

大陸「國家隊」持續加緊研發固態電池技術，近期傳出攻破固態金屬鋰電池「卡脖子」難關。東風汽車近日稱，其研發的固態電池具備高...

阿里發威 雲端市占稱冠

國際數據公司（IDC）最新發布《中國智算雲基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年大陸...

中美企業推無人駕駛 仙拚仙

中美企業積極推進全無人駕駛（Robotaxi）商業化，Alphabet自駕子公司Waymo、百度蘿蔔快跑（Apollo ...

陸攻光學雷達 擁優勢

作為汽車行業的革命性突破，自動駕駛技術正逐步改變著人們的出行方式。它利用感測器、攝影鏡頭、光學雷達、GPS及詳細地圖資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。