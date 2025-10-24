東風電動車槓上特斯拉

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸「國家隊」持續加緊研發固態電池技術，近期傳出攻破固態金屬鋰電池「卡脖子」難關。東風汽車近日稱，其研發的固態電池具備高能量密度與安全特性，已建構自主可控供應鏈，最高續航破1,000公里，該電池可通過穿刺、50%擠壓及150度高溫測試，將於2026年裝車。

東風汽車集團指出，電池是新能源汽車的「心臟」，關乎汽車行業未來發展，在「雙碳」目標指引下，該公司肩負「國家隊」使命，持續推進固態電池技術研發和產業布局，其研發的固態電池具高能量密度與極高安全特性，不僅可通過GB38031-2020強檢測試，還可通過穿刺、50%擠壓大變形與150度高溫熱箱等嚴苛測試，性能與安全達先進水準。

東風汽車表示，已建構自主可控固態電池供應鏈，相繼掌握電解質、隔膜、原位固化等核心技術，形成240Wh/kg、350Wh/kg固態電池產品，最高續航突破1,000公里。此前，東風汽車8月在東方奕派科技戰略發布會暨新車發布會上透露，其固態電池將於2026年上車。

快科技提到，大陸科研團隊在全固態金屬鋰電池領域取得三大技術突破：一是碘離子「特殊膠水」，可自動填補電極與電解質間的微小縫隙；二是中科院金屬所的「柔性骨架」，可提升電池儲電能力86%，並能承受彎折2萬次；三是清華大學「氟力加固」，使電解質耐高壓，通過針刺及120度高溫箱測試不爆炸。

IT之家指出，東風汽車自2018年成立固態電池項目組以來，開發第一代固態電池系統及整車，2022年與頭部動力電池企業合作開發高比能固態電池，已搭載於東風E70車型。首批50台示範車在大陸六省十城運行，累計行駛超過150萬公里。

另，有分析提到，東風固態電池1,000公里續航力碾壓特斯拉。該電池支持1C快充，理論上可在1小時內充滿電，並能在高能量密度與安全性之間保持平衡，實現續航1,000公里目標。

這不僅是技術升級，更是讓電動車裝上「反焦慮核心科技」，打破里程焦慮魔咒。

