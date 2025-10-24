陸電信三雄 大打6G前哨戰

繼中國電信之後，中國聯通、中國移動兩家電信商，也獲得工信部頒發的衛星移動通信業務經營許可。因此，三大電信商均可依法開展手機直連衛星等業務，主攻應急通信、海事通信、偏遠地區通信等，外界估這是6G的前哨戰，未來6G將融合衛星通訊，將低空、航空、車聯網等場景相互融合，形成新市場。

證券時報報導，在向中國聯通頒發經營許可時，工信部表示，衛星移動通信產業鏈商業化進程不斷加速，將有利於形成適度競爭、良性互動的市場格局，讓衛星移動通信服務更好地觸達普通用戶。

基礎電信企業與衛星移動通信產業鏈上下游主體的協同聯動也將更加緊密，有利於推動產業轉型升級。

中國移動表示，公司已面向全大陸開展北斗短信服務，此次獲得衛星通信業務經營許可，代表中國移動「北斗+天通」雙星衛星通信邁入商業化營運新階段，全面構建「天地一張網」智慧通信新格局。

今年8月，工信部印發「關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見」（簡稱「指導意見」）提到，到2030年目標發展衛星通信使用者超過1,000萬，實現手機直連衛星等新模式新業態應用，進一步完善衛星通信管理制度及政策法規。

中國電信擁有四個衛星領域的全業務牌照，中國電信衛星公司負責人表示，將持續擴大天通衛星優勢，服務全網使用者，推動衛星通信由專業領域向大眾領域快速普及延伸。

中國電信提供的數據顯示，目前，天通衛星的使用者規模已超過300萬。華為、榮耀、小米、OPPO等七家手機廠商已累計推出37款具備直連衛星功能手機，累計銷量超過2,400萬支。中國電信還與比亞迪、吉利、賽力斯、奇瑞等多家車企達成合作，直連衛星上市車型已達七款，預計2025年年底直連衛星車型銷量將突破10萬輛。

電信商正圍繞6G天地一體信息基礎設施，從政策爭取、技術攻關、商用推進等方面積極布局，除了面向大眾的To C直連服務外，業內判斷，衛星運營還包括To B模式，即以太空算力和「星纜計畫」為代表的企業級專屬服務，更側重算力調度與資料傳輸等高附加值需求。

中國電信衛星公司負責人表示，隨著手機直連衛星功能逐漸成為手機標配，衛星通信將像4G/5G一樣普及，成為人們日常通信的重要組成部分。

未來無論身處山區、海上還是空中，用戶均可享受無縫連接的通信體驗。