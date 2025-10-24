自動駕駛五大挑戰 仍待克服

理想汽車創始人李想曾預測，最快三年、保守五年，汽車自動駕駛將變為現實。不過在此之前，社會接受度、技術、法律與政策、基礎設施及商業化等議題都仍是挑戰。

以基礎設施來說，自動駕駛需要V2X（車聯網）、高精地圖、邊緣計算節點等基礎設支持，若相關建設尚未健全，自動駕駛汽車要開進一座城市，恐怕還需要一段時間。

談到無人駕駛，不少人第一個想法是「搭車安全嗎？」，研究公司Counterpoint Research7月針對中美消費者進行訪問的一份報告中顯示，大陸用戶普遍會對「失去車輛控制權」表現出較高焦慮。為降低乘客不安感、提高接受度，Robotaxi平台會設置配套安全措施，像是透過螢幕顯示汽車對周邊環境感測畫面，讓乘客知道「現在發生什麼事」。除此之外，仍有不少相關疑慮，在責任歸屬方面，若有發生交通意外，責任會是人類駕駛員還是汽車？

為了在政策層面釐清相關責任，大陸科技部甫於7月《駕駛自動化技術研發倫理指引》，對不同類型駕駛自動化技術明確了相應倫理規範要求。

基礎設施方面，北京、上海、深圳已有試點區，說明相關基礎建設能夠配合自動駕駛所需，但其他城市建設程度不一定跟得上。

軟體算法來說，合資車企傾向與Momenta合作，國企、央企則以華為方案為主流，留給中小智駕企業的市場空間愈發狹窄。相關報導指出，一家智駕企業技術能力雖已得到驗證，但因早期聚焦L4級自動駕駛研發，錯失了L2級輔助駕駛的市場窗口期，待轉向量產市場時，核心客戶已被頭部企業搶佔。

最後在商業化與成本方面，自動駕駛的開發需要投入大量研發費用，還有後續營運與調度成本，整體來看，大部分企業仍處於尚未穩定營利的狀態。