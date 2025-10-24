陸攻光學雷達 擁優勢

作為汽車行業的革命性突破，自動駕駛技術正逐步改變著人們的出行方式。它利用感測器、攝影鏡頭、光學雷達、GPS及詳細地圖資料，結合先進的演算法和人工智慧，使車輛能夠在沒有人類主動操作的情況下，安全、有效地行駛。在大陸，又以光學雷達與AI演算法布局領先，正驅動L3+（Level 3以上）產品加速落地。

自動駕駛產業鏈涵蓋多個環節，上游為核心技術，涵蓋感知定位、控制執行、決策規劃三個領域；中游則是整車，包括乘用車和商用車企業，如比亞迪、小鵬等；下游應用場景則有物流、配送服務、自動駕駛公交車、無人駕駛計程車等領域。

上游三個領域又能對應到光學雷達、毫米波雷達、高精地圖、汽車晶片、智能座艙、軟體算法等細分產業鏈。中商產業研究院指出，大陸無人駕駛產業鏈以上游技術壁壘突破為核心驅動力。

隨著自動駕駛級別向L3推進，單車搭載的光學雷達數量從早期的1至2顆，顯著提升至4至5顆，光學雷達全面轉向晶片自研與系統集成能力，並加速降本量產。

大陸廠商中，禾賽科技是全球車載光學雷達市場的領導者，2024年以33%市占率位居全球第一。禾賽在Robotaxi領域也占據主導，全球前十大Robotaxi公司中，有九家選擇其作為供應商。總體來看，車載光學雷達行業前景廣闊，但競爭將持續加劇。

速騰聚創去年4月推出200美元光學雷達，目標是將其應用於人民幣15萬元級別車型；禾賽科技的ATX光學雷達相較上一代產品價格降幅50%，在大規模出貨的前提下目前也已下探至200美元。

大陸車載攝影鏡頭的市場規模也在不斷擴大，中商產業研究院數據顯示，相關市場規模預計在2025年將達到人民幣237億元。歐菲光作為大陸光電產業頭部廠商，自2015年投入車載攝影鏡頭領域至今，全面布局車載鏡頭、光學雷達等產品線，成為大陸不少汽車廠商主要供應商；另一家廠商舜宇光學今年9月公告，車載鏡頭出貨1,166萬件，月增15.8%，顯示車載端需求韌性。

軟體演算法領域，新創公司Momenta提供不同級別的自動駕駛方案以及大數據服務，與BMW、Uber、Toyota等公司合作，Momenta執行長曹旭東近期還透露，公司將在2025年底推出車端無人的L4級自動駕駛解決方案。

華為今年4月發布新一代智能駕駛系統乾崑ADS4，有望在今年內具備L3的商用能力，華為智能汽車解決方案BU執行長靳玉志今年9月稱，該系統累計搭載量突破100萬輛，合作上市車型達28款，覆蓋鴻蒙智行、阿維塔、深藍、嵐圖等多個品牌。