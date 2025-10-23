中國礦產資源報告：銅、鐵、磷等礦產資源量大幅增長

中國自然資源部23日發布的《中國礦產資源報告（2025）》顯示，中國新一輪找礦突破戰略行動取得重要進展，包括銅礦、鐵礦等資源量大幅成長，大陸礦產資源家底持續提高，在重點成礦區帶和大型油氣盆地實現了一系列找礦重大突破。

中新社報導，2025中國國際礦業大會23日在天津舉行，中國自然資源部在會上發報告指出，中國銅礦、鐵礦、磷礦等大宗礦產找礦成效顯著，資源量大幅增長。2024年，中國地質勘查投資人民幣1159.94億元，連續四年實現正增長，「十四五」以來累計投入找礦資金近人民幣4,500億元。

根據報告，中國新一輪找礦突破戰略行動取得重要進展：油氣礦產方面，在塔里木盆地、準噶爾盆地、四川盆地等的新層系、新區帶和新類型取得多項重大突破；鋰礦、鋯礦、鉿礦、稀土、氦氣等戰略性礦產找礦取得進展，鎢礦、鉬礦、銻礦、螢石、石墨等礦產的資源優勢進一步鞏固。

2024年，全國新發現礦產地150處，其中，大型49處、中型54處、小型47處；新發現礦產地數量排名靠前的礦種是普通螢石（9處）、鋰礦（8處）、金礦（8處）和鐵礦（8處）。

採礦業固定資產投資連續四年增長，主要礦產品供給穩中有升，為維護全球產業鏈供應鏈穩定作出了重要貢獻。2024年，中國採礦業固定資產投資延續增長態勢，年增10.5%。十種有色金屬產量持續增長，煤炭、原油、天然氣等能源礦產產量再創歷史新高。

同時，中國加強礦業國際合作，促進全球礦業市場繁榮。繼續開展多種方式的礦產資源領域國際交流合作，積極保持與有關能源資源國家、國際組織的聯繫，通過中國國際礦業大會等國際交流平台，推進地質礦產領域務實合作，進一步夯實友好合作關係；放寬外資市場准入，礦業領域對外開放水平不斷提高。