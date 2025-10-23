阿里巴巴自研AI眼鏡開啟預售 搶灘消費級AI市場

劍指Meta、OpenAI，阿里巴巴旗下夸克AI眼鏡24日開啟預售，預售起價人民幣4,699元，補貼後實際到手價人民幣3,699元，預計12月開始發貨，夸克AI眼鏡硬體配置對標Meta智慧眼鏡、深度整合阿里生態服務。同時，阿里在其夸克應用中推出AI Chat Assistant聊天機器人新模式，挑戰ChatGPT。

阿里巴巴正加快搶佔消費級人工智慧市場，24日啟動首款自研AI眼鏡預售，同時發表新一代聊天機器人，挑戰Meta的智慧眼鏡和OpenAI的ChatGPT在各自領域的領先地位。

阿里旗下夸克AI眼鏡在夸克智慧設備天貓旗艦店開啟預售，預售起價4,699元，88VIP會員補貼後實際到手價3,699元，普通消費者為3,999元，產品將於12月開始發貨。這款眼鏡由阿里自主研發的Qwen大語言模型和夸克AI助手驅動，支持免提通話、音樂播放和即時翻譯等功能。

同時，阿里在其夸克應用中推出AI Chat Assistant聊天機器人新模式，由最新的Qwen3模型提供支援，提供文字和語音對話、圖片編輯、AI寫作等功能，意圖在一個介面內整合AI搜索與對話。

這些面向消費者的AI產品標誌著阿里戰略重心的調整，受消息提振，阿里巴巴港股週四收盤上漲近1.7%，美股盤前交易同樣走高。

夸克AI眼鏡搭載雙旗艦晶片高通AR1和恒玄BES2800，採用雙光機雙目顯示，顯示距離可前後上下調節，並為近視人群提供一體化配鏡方案。在拍攝方面，該產品支援極速抓拍、超級夜景、超清視頻和雙重防抖功能。續航方面，通過便捷更換鏡腿電池實現「無限續航」體驗。

除通話、音樂、翻譯、備忘錄、日程提醒、提詞及拍照問答等主流功能外，夸克AI眼鏡深度定制開發了多項阿里生態服務。這些定制功能包括高德近眼導航系統、支付寶看一看安全支付、淘寶搜同款識價、飛豬出行提醒等。預售期間所有用戶還將獲贈3年價值900元的夸克網盤SVIP會員、99元鏡腿電池及配鏡九折優惠等權益。

阿里新推出的AI Chat Assistant為夸克應用內的全新聊天機器人模式，由最新Qwen3模型驅動。該產品允許用戶切換至聊天機器人介面，通過文字或語音進行對話。阿里表示，這一新功能在一個介面內實現AI搜索和對話，意在讓用戶在單一應用中完成所有需求。功能方面包括照片編輯、基於圖片的問題解決和AI寫作等。

這些產品凸顯阿里日益聚焦的一個領域—面向消費者的人工智慧。今年以來，阿里巴巴在AI領域動作頻頻，不斷發佈更新版本的模型，並致力於通過雲計算業務向企業客戶銷售這些技術，以重振雲業務增長。但智慧眼鏡和聊天機器人產品表明，阿里正將更多重心轉向消費級AI市場，試圖在這一新興領域建立競爭優勢。