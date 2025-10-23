快訊

韓貿易代表呂翰九與李成鋼通話 籲儘早解除韓華海洋5家子公司制裁

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓首席貿易談判代表呂翰九22日與大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼視訊會議，敦促陸方儘早解除對韓國造船廠韓華海洋旗下子公司的制裁。圖／路透社
南韓首席貿易談判代表呂翰九22日與大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼視訊會議，敦促陸方儘早解除對韓國造船廠韓華海洋旗下子公司的制裁。圖／路透社

大陸商務部日前以協助、支持美國對大陸進行海事、物流及造船業301調查為由，對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下5家美國子公司採取反制措施。南韓首席貿易談判代表呂翰九，22日與大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼視訊會議時，敦促陸方儘早解除上述制裁。

韓聯社報導，南韓產業通商部22日表示，呂翰九22日上午以視訊連線方式與李成鋼舉行會議，雙方就中方近期制裁韓華海洋子公司，並加大稀土類出口管制等事宜交換意見。

呂翰九在會上對中方制裁韓華海洋子公司表示關切，並強調願同中方保持溝通，積極協商，爭取相關制裁早日解除。

美國對與中國有關船舶開徵港口費上路後，韓華海洋旗下5家美國子公司遭波及，於14日被大陸商務部列入反制清單，大陸境內組織、個人被禁止與這5家企業進行有關交易、合作等活動。

南韓產業通商部表示，呂翰九還傳達了南韓產業界對中方加強出口管制的關切，並建議通過現有溝通管道，就穩定供應鏈方案緊密協商。

大陸商務部本月初宣布將進一步擴大稀土出口管制。

南韓產業通商部指出，中韓雙方同意在亞太經合會（APEC）高峰會期間舉行貿易部長會議，繼續就包括上述在內的雙方共同關心的問題進行討論。

截至23日下午，大陸商務部仍未發布李成鋼、呂翰九視訊會議相關消息。

大陸商務部 南韓 美國

