大陸「十五五規劃」將揭曉 專家：相較「十四五」有3項顯著變化

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊發表研究指出，「十五五」相較，「十四五」有3項顯著變化。記者廖士鋒／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊發表研究指出，「十五五」相較，「十四五」有3項顯著變化。記者廖士鋒／攝影

中共二十屆四中全會即將於23日結束，並將發表會議公報，其中最受矚目的焦點之一是「十五五規劃」，學者認為，「十五五規劃」相較「十四五」有3項「顯著變化」。而大陸推動AI、碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，則可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。

財團法人國策研究院文教基金會23日午後舉辦「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會，邀集多位學者分析中共二十屆四中全會與十五五規劃。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊發表研究指出，相較於，「十四五」，「十五五」不僅是經濟社會發展的延續藍圖，更是一場制度性與結構性轉型工程，其核心目標在於透過科技創新，綠色低碳與制度改革，重塑中國的經濟韌性與治理體系。

這份根據大陸《十四五中期評估報告》、發改委「十五五」課題徵集公告，以及2035遠景目標之政策脈絡而做出的研究提到，外部環境方面，美中戰略對峙已趨長期化與結構化，供應鏈「去風險化」與高科技封鎖，使中國大陸發展面臨持續壓力，歐美在綠色貿易與數位規則上加強制度競爭，亦對大陸形成制度性挑戰。然而，「全球南方」崛起，綠色轉型與數位經濟的新興議題，為北京爭取新合作縱深提供機會，大陸正由防禦式應對轉為主動塑造規則，積極參與碳市場，人工智慧治理與數位貿易標準的制定，試圖在國際制度競爭中取得主導地位將「制度話語權」視為新型戰略資產。

在內部層面，大陸正面臨多重結構性挑戰，人口老化與勞動力萎縮使社會保障與醫療體系承壓，地方債務高企，投資報酬率下降顯示傳統投資拉動模式的效益已臨極限，區域與縣域經濟發展不均，公共服務落差擴大，影響共同富裕推進，能源結構轉型亦面臨「煤炭依賴高、併網效率低、制度不健全」的三重困境，這些因素迫使北京必須由政策調節走向制度修復，藉由體制創新維持長期治理穩定。

劉孟俊指出，「十五五」的核心戰略主軸是發展「新質生產力」，這概念標誌著大陸經濟發展邏輯的重大轉型：內涵包括四項支柱—科技自主，數位智能，綠色低碳與制度創新。北京強調以自主研發突破「卡脖子」技術，推動科研成果轉化與產業鏈安全。此外，綠色轉型與能源安全亦為重點領域，社會治理則聚焦於提升「治理精度」與「社會韌性」。

綜觀而言，「十五五」相較「十四五」有3項顯著變化：第一，從戰略藍圖轉向制度落地，政策焦點不再停留於願景設計，而強調執行力與體制建構；第二，從經濟成長轉向治理韌性，強調風險控制，能源安全與制度穩定性；第三，從外部應對轉向制度競爭，主動參與全球規則制定，意圖以制度輸出取代單純市場競爭。這些轉向顯示，中國已進入「治理時代」，以制度設計作為新一輪國家競爭的核心。

對台灣而言，「十五五」將帶來3層外溢效果：其一，若中國大陸成功建立內需長效機制與制度型開放，區域市場的吸附力將提升，影響台灣的出口導向型經濟；其二，「紅色供應鏈」的擴張，可能壓縮台灣中階製造與綠色產業空間；其三，大陸推動AI，碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。對台灣而言，理解「十五五」的制度化轉型邏輯，正是評估兩岸互動風險與區域戰略布局的關鍵。

