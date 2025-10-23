中美啟動第5輪經貿磋商！何立峰24至27日率團赴馬國與美談判

大陸商務部發言人23日表示，經中美雙方商定，大陸國務院副總理何立峰將於10月24至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。美國財長貝森特此前受訪已透露，將於25至26日與大陸官員在馬來西亞會面，力求在月底川習會前，解決大陸稀土出口管制問題。

央視新聞報導，大陸商務部23日下午以發言人名義發布答記者問，宣布中美將在馬來西亞舉行新一輪經貿磋商。發言人表示，中美雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的「重要問題」進行磋商。但未進一步說明涉及哪些議題。

美國貿易代表葛里爾22日表示，他與美國財長貝森特將先後前往馬來西亞，並與大陸官員舉行會談，討論北京的稀土出口管制措施，並確保美國總統川普和大陸國家主席習近平下周在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。

美國財政部長貝森特22日也說，他將在當晚前往馬來西亞。他並指，大陸針對稀土出口提出的許可制度「既不可行，也不可接受」，如果美中無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案。但他沒有透露具體細節。

貝森特表示，希望中美雙方能在本周末解決此事，讓兩國領導人能以更積極的基調展開會談。

中美此次會晤將是雙方的第5輪談判，先前何立峰與貝森特曾分別在瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里進行經貿磋商。

近期，由於大陸宣布收緊稀土出口管制，美、中相互徵收港口費等因素，中美貿易爭端進一步升級。何立峰18日與貝森特、葛里爾舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪經貿磋商。