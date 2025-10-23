加強AI監管 陸人大常委會將審議「網絡安全法」修正草案

大陸14屆全國人大常委會第18次會議將於24日至28日在北京舉行，議程之一是進行「網絡（網際網路）安全法修正草案」第2次審議。據指出，此次修法的重點之一，是擬增加一條關於人工智慧（AI）安全與發展的框架性規定，以加強監管。

大陸全國人大常委會法工委發言人王翔23日召開記者會，通報即將召開的常委會會議擬審議的法律草案。

「網絡安全法」修改方面，王翔指出，今年9月的全國人大常委會第17次會議對該法「修正草案」進行了初次審議，當時各方面提出的意見，包括應增加促進AI安全與發展的內容，因此此次二審的內容，重點之一就回應AI治理和促進發展的需要。

王翔表示，AI作為戰略性技術，正引領新一輪科技革命和產業變革。需要重視的是，AI既帶來前所未有的發展機遇，也帶來前所未遇的風險挑戰。為此，全國人大代表和有關方面都建議，牢牢把握AI發展和治理主動權，推動大陸AI朝著有益、安全、公平的方向健康有序發展。

王翔指出，為此，「網絡安全法」擬增加1條關於AI安全與發展的框架性規定，主要內容包括：支持AI基礎理論研究和算法等關鍵技術研發，推進AI基礎設施建設，完善AI倫理規範，加強安全風險監測評估，「創新並加強人AI安全監管」，促進AI健康發展。

大陸的「網絡安全法」於2016年制定，是網路安全領域的基礎性法律。

中共20屆四中全會將於23日閉幕，此次會議主題是審議影響未來5年大陸經濟社會發展的「十五五規畫（第15個5年規劃）建議」，AI產業預料會是部署的重點。

而24日即將登場的14屆全國人大常委會第18次會議，也將審議「海商法修訂草案」，這將是該修訂草案第3次審議，修改內容包含增加相關「反制」條款。