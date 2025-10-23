快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟經濟專員：歐盟考慮對大陸稀土出口限制採取反制措施

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟委員會經濟和生產力委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日向媒體透露，歐盟委員會正在考慮針對大陸的稀土出口限制採取反制措施。（新華社資料照）
歐盟委員會經濟和生產力委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日向媒體透露，歐盟委員會正在考慮針對大陸的稀土出口限制採取反制措施。（新華社資料照）

歐盟委員會經濟和生產力委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日向媒體透露，歐盟委員會正在考慮針對大陸的稀土出口限制採取反制措施。

路透援引德國商報22日刊登的專訪報導稱，杜姆布羅夫斯基斯表示，如果大陸稀土管制的情況沒有得到改善，歐盟將評估可能採取的反制措施，目前尚未確定任何具體手段，但討論仍在進行中。他補充稱，歐盟也在與國際夥伴協調應對立場，例如自己剛參加完在華盛頓舉行的七國集團（G7）財長會議。

面對大陸的稀土管制，彭博22日也引述知情人士報導，歐盟多國積極推動採取強硬回應，並支持在23日召開的歐盟高峰會上，討論大陸日益收緊的貿易措施。法國和波蘭建議在峰會結語中指明大陸正採取有害的經濟行動，德國則表示願意討論動用歐盟的「反脅迫工具」回擊大陸的稀土戰。

報導指出，若動用「反脅迫工具」，將是歐盟對大陸貿易行為的1次重大反擊。該機制專為應對他國通過經貿手段對歐盟成員施壓、迫使其政策讓步的情形而設立。一旦啟動，歐盟可採取措施限制商品與服務貿易，削弱涉事國家企業在歐盟境內享有的智慧財產權保護，限制外國在歐投資與參與公共採購。

報導引述1位歐盟高級官員表示，目前暫無在歐盟高峰會上正式辯論中國議題的計畫，但「經濟安全」這一主題可能會被提出。

值此之際，歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇21日與大陸商務部長王文濤舉行視訊會談時，邀請王文濤在未來幾天訪問布魯塞爾，尋求緊急的稀土出口解決方案，中方也已同意到訪。

今年7月的中歐峰會曾就打造「升級版」中歐出口管制對話機制達成共識，中歐屆時將在此機制下展開協商。

儘管中歐雙方在今年7月達成協議，旨在加快向歐洲出口稀土的流程，但大陸仍維持嚴格的出口管制，並於本月初宣布進一步收緊管制措施。

王文濤21日與歐盟貿易專員通話時，強調中方的稀土出口管制措施是依法依規改善大陸出口管制體系的正常做法，並稱中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，「一直為歐盟企業提供審批便利」。

歐盟 稀土

延伸閱讀

歐盟備妥反制中國稀土牌！網酸：歐洲人兩周沒咖啡就投降了

報復中國稀土出口限令 白宮：川普政府擬禁購關鍵軟體　

路透：歐盟最新對俄制裁名單 擬列入中國煉油廠及貿易商

鄭麗君：循環經濟立法研擬中 盼與歐盟交流合作

相關新聞

歐盟經濟專員：歐盟考慮對大陸稀土出口限制採取反制措施

歐盟委員會經濟和生產力委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）近日向媒體透露，歐盟委員會正在考慮針對...

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。