廣州布局六大核心產業
廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未來網路與量子科技、前沿新材料、深海深空六大核心未來產業。
中新社報導，據介紹，該市發布了有關實施意見，提出「動態監測—技術策源—場景牽引—生態培育—開放協同—治理創新」的發展框架，建設智能無人系統等六大核心未來產業。
該實施意見還提出，強化技術策源與成果轉化，依託粵港澳大灣區國家技術創新中心與廣州顛覆性技術創新中心，開展有組織的技術攻關與成果轉化，在全球範圍內遴選顛覆性技術項目。構建「3371」科技成果轉化體系，即聚焦改革主線、產業導向、補改投試點三大方向；聯動供給端、服務端、需求端三個端口；依託七大高水平平台；推動一批極具市場前景的科技成果轉化落地，形成科技成果轉化的廣州模式。
廣州市計畫建成10個未來產業高能級創新平台、50個概念驗證中心和中試平台、100個首試首用應用場景，為未來產業提供「市場試驗田」。
