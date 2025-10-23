快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州布局六大核心產業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未來網路與量子科技、前沿新材料、深海深空六大核心未來產業。

中新社報導，據介紹，該市發布了有關實施意見，提出「動態監測—技術策源—場景牽引—生態培育—開放協同—治理創新」的發展框架，建設智能無人系統等六大核心未來產業。 　　

該實施意見還提出，強化技術策源與成果轉化，依託粵港澳大灣區國家技術創新中心與廣州顛覆性技術創新中心，開展有組織的技術攻關與成果轉化，在全球範圍內遴選顛覆性技術項目。構建「3371」科技成果轉化體系，即聚焦改革主線、產業導向、補改投試點三大方向；聯動供給端、服務端、需求端三個端口；依託七大高水平平台；推動一批極具市場前景的科技成果轉化落地，形成科技成果轉化的廣州模式。 　　

廣州市計畫建成10個未來產業高能級創新平台、50個概念驗證中心和中試平台、100個首試首用應用場景，為未來產業提供「市場試驗田」。

廣州 網路 科學

延伸閱讀

優化生產系統 養樂多將關閉大陸首家工廠

TCL 華星建高世代 OLED 產線 採噴墨印刷製程

港澳居民可持Visa、JCB等境外卡 「嘟卡」坐廣州地鐵

印中直航時隔5年恢復 10/26加爾各答直飛廣州

相關新聞

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。