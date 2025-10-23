青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1.2個百分點，也是2個月來首次降低。

大陸國家統計局人口與就業統計司司長王萍萍指出，當前外部不穩定不確定因素較多，就業結構性矛盾較為突出，部分地區、部分行業、部分群體就業仍面臨一定壓力。下階段要積極強化宏觀政策調節，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，進一步加大穩就業政策支持力度，推動就業形勢繼續保持穩定。

大陸國家統計局先前公布的數據顯示，9月全大陸城鎮調查失業率為5.2%，本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，均比上月下降0.1個百分點。

央視報導，最近一段時間以來，部委和地方政府在穩就業方面持續提出一系列舉措。大陸教育部22日發布，圍繞新能源汽車、先進軌道交通裝備、航空航太裝備、高檔數控機床與機器人、農機裝備、新一代資訊技術等6個先進製造業重點領域，「高技能人才集群培養計畫」正推進實施。

報導稱，「高技能人才集群培養計畫」改革匯集了150多家龍頭企業、67所高水準學校、15家全國性行業組織的1500多名大國工匠、技術骨幹、專業教師和行業專家共同參與，系統推進專業、課程、教材、教師、實習實訓5個職業教育教學關鍵要素聯動改革，推動技能人才培養由傳統知識傳授向綜合能力提升轉變。