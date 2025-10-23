快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

青年失業率 近2月首降

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1.2個百分點，也是2個月來首次降低。

大陸國家統計局人口與就業統計司司長王萍萍指出，當前外部不穩定不確定因素較多，就業結構性矛盾較為突出，部分地區、部分行業、部分群體就業仍面臨一定壓力。下階段要積極強化宏觀政策調節，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，進一步加大穩就業政策支持力度，推動就業形勢繼續保持穩定。 

大陸國家統計局先前公布的數據顯示，9月全大陸城鎮調查失業率為5.2%，本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，均比上月下降0.1個百分點。

央視報導，最近一段時間以來，部委和地方政府在穩就業方面持續提出一系列舉措。大陸教育部22日發布，圍繞新能源汽車、先進軌道交通裝備、航空航太裝備、高檔數控機床與機器人、農機裝備、新一代資訊技術等6個先進製造業重點領域，「高技能人才集群培養計畫」正推進實施。

報導稱，「高技能人才集群培養計畫」改革匯集了150多家龍頭企業、67所高水準學校、15家全國性行業組織的1500多名大國工匠、技術骨幹、專業教師和行業專家共同參與，系統推進專業、課程、教材、教師、實習實訓5個職業教育教學關鍵要素聯動改革，推動技能人才培養由傳統知識傳授向綜合能力提升轉變。

失業 戶籍

延伸閱讀

勞動力檢討 擬擴大引進移工

新加坡逾65歲人口破20% 東南亞之最 AI、機器人補勞動力

失業不是AI的錯 經濟學家：是大學畢業生太多

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

相關新聞

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。