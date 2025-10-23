快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

聯合報／ 大陸中心／河南鄭州報導
河南泰普森公司進行推車模擬路況測試。圖／本報河南鄭州傳真
河南泰普森公司進行推車模擬路況測試。圖／本報河南鄭州傳真

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，成功打造全大陸最大的戶外休閒用品產業基地，達到人民幣百億級產業集群。形成具萬種產品的全產業鏈體系，產品外銷歐美等60多國，開創「強縣富民」發展模式。

平輿縣戶外休閒用品產業園，致力推動創新「三園同構」發展策略，以縣級主導產業工業園為核心，在鄉鎮建設鄉村振興產業園，並延伸設置村級共同富裕加工園，構建完善產業體系。形成戶外用品設計製造全產業鏈聚合，「縣域帶鄉村、產業促共富」的發展模式，不僅讓平輿縣獲評大陸國家外貿轉型升級基地，更成為河南省縣域經濟發展的典型案例，展現內陸農業縣透過產業創新實現轉型升級的成功路徑。

戶外家具出口額全大陸排名第一的河南泰普森休閒用品公司，主要生產戶外家具、花園家具、漁具、帳篷、打獵裝備、沙灘裝備等，產品暢銷美、日、韓等多國。作為鏈主企業，積極發揮產業帶動作用，引進核心供應商182家，推動原材料本地化採購率達九成以上，構建完整穩定戶外家具產業鏈生態。總監張金濤表示，至今集團累積產值突破30億，歐洲逾八成的沙灘車都是泰普森生產的。

駐馬店中集華駿車輛有限公司，是全球領先的半掛車及專用車供應商，海內外各知名品牌汽車廠改裝車生產基地，已發展成大陸最具規模專用汽車生產企業之一，展現強大市場競爭力。其技術中心被評定為「省級技術中心」，並設立博士後科研工作站。獲評「中國機械工業500強」、「河南省百強企業」等榮譽，展現專用車輛領域的領先地位。

隨著新能源產業鏈站上市場風口，河南省鵬輝電源成為重要鋰離子電池生產基地。專注於儲能電池、消費電池及動力類電池三大領域，主要應用於手機、電動車、平板電腦等高端電源產品近年銷售額快速成長，致力邁向新發力，深耕中原大地。為大陸新能源產業發展注入強勁動能，產品除廣泛應用於大陸知名企業，更銷往全球。

家具 電池 經濟發展

延伸閱讀

空巴啟用天津第2條組裝線 「期待更多供應鏈落地陸」

歐洲車企告急！歐盟急邀陸商長 赴歐緊急會談稀土管控

四中全會今閉幕 國台辦：「十五五」給台胞更多機遇

優化生產系統 養樂多將關閉大陸首家工廠

相關新聞

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。