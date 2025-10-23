河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，成功打造全大陸最大的戶外休閒用品產業基地，達到人民幣百億級產業集群。形成具萬種產品的全產業鏈體系，產品外銷歐美等60多國，開創「強縣富民」發展模式。

平輿縣戶外休閒用品產業園，致力推動創新「三園同構」發展策略，以縣級主導產業工業園為核心，在鄉鎮建設鄉村振興產業園，並延伸設置村級共同富裕加工園，構建完善產業體系。形成戶外用品設計製造全產業鏈聚合，「縣域帶鄉村、產業促共富」的發展模式，不僅讓平輿縣獲評大陸國家外貿轉型升級基地，更成為河南省縣域經濟發展的典型案例，展現內陸農業縣透過產業創新實現轉型升級的成功路徑。

戶外家具出口額全大陸排名第一的河南泰普森休閒用品公司，主要生產戶外家具、花園家具、漁具、帳篷、打獵裝備、沙灘裝備等，產品暢銷美、日、韓等多國。作為鏈主企業，積極發揮產業帶動作用，引進核心供應商182家，推動原材料本地化採購率達九成以上，構建完整穩定戶外家具產業鏈生態。總監張金濤表示，至今集團累積產值突破30億，歐洲逾八成的沙灘車都是泰普森生產的。

駐馬店中集華駿車輛有限公司，是全球領先的半掛車及專用車供應商，海內外各知名品牌汽車廠改裝車生產基地，已發展成大陸最具規模專用汽車生產企業之一，展現強大市場競爭力。其技術中心被評定為「省級技術中心」，並設立博士後科研工作站。獲評「中國機械工業500強」、「河南省百強企業」等榮譽，展現專用車輛領域的領先地位。

隨著新能源產業鏈站上市場風口，河南省鵬輝電源成為重要鋰離子電池生產基地。專注於儲能電池、消費電池及動力類電池三大領域，主要應用於手機、電動車、平板電腦等高端電源產品近年銷售額快速成長，致力邁向新發力，深耕中原大地。為大陸新能源產業發展注入強勁動能，產品除廣泛應用於大陸知名企業，更銷往全球。