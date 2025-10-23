快訊

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲等新興市場的客戶，主動提出用人民幣結算貿易訂單。

據報導，柴油發電機製造商、福州金鑰匙機電設備有限公司銷售負責人王琳麗表示，該公司在過去兩年的人民幣結算量明顯上升。她說，「來自印尼、馬來西亞及哈薩克等中亞國家的客戶都要求我們使用人民幣進行貿易結算。我們也鼓勵這些市場的新客戶考慮使用人民幣。」

經濟觀察報也引述多名外貿業者表示，在其涉及到的出口業務領域，使用人民幣作為貿易結算貨幣的客戶、訂單量呈上升趨勢。

例如，主要出口家用吸塵器及其配件的「格潤德電氣」，其負責海外市場工作的馮益聰表示，該公司去年開拓的一個歐洲訂單目前使用人民幣進行貿易結算，且是由客戶提出。

具港資背景的電視機、顯示器等產品製造商「彩迅工業」，其負責俄羅斯市場的銷售代表稱，相關訂單原本全是美元結算，現在大概降至六成左右，人民幣占比越來越高。

但目前尚未有官方數據，顯示有多少交易採取人民幣結算。

香港文匯報也報導，此次廣交會掀起「人民幣結算熱」，許多企業主動「去美元化」，而中國人民銀行（大陸）與外國央行簽署的雙邊本幣互換協議發揮了作用。

江門市千洋貿易有限公司業務副總監吳昊龍指出，過去南美客戶常為缺美元付不了貨款，人民幣互換機制出現後，這個問題有望解決。

據統計，今年中國人民銀行已與八家外國央行簽署（含續簽）了雙邊本幣互換協議。截至今年9月30日，中國人民銀行已與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署有效雙邊本幣互換協議，總規模人民幣4.5兆元。

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

