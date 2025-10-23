前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0.4個百分點。這一增速也跑贏全大陸前3季度年增5.2%，不過並沒有公布上海第3季單季GDP增長數據。

「上海發布」22日解讀，前3季度上海市經濟運行穩中有進、穩中向好，發展動力、活力進一步增強。解讀也指出，「國際環境中不穩定不確定因素依然較多，經濟回升基礎還需鞏固。」

澎湃新聞報導，上海市發展改革研究院副院長馬海倩認為，最值得關注的就是新動能的加速成長。事實上，三大先導產業（積體電路、生物醫藥、人工智慧）的突出表現不是一朝一夕的成果，是多年來提前布局、久久為功的結果。「回望整個『十四五』期間，上海持續加力布局三大先導產業，目前來看，新動能已經出現了成勢的意味。」

她認為，在上海的高品質發展中，產業轉型的重點就是三大先導產業的壯大和以此為代表的新興產業、未來產業的培育。在事關未來發展的新賽道上，上海始終跑在最前列，這是發展進程中一個顯著特點。

從物價收入看，上海前3季居民消費價格與去年同期持平，居民人均可支配收入年增4.3%。從進出口看，前3季度，全市貨物進出口總額年增5.4%，其中，出口總額增長11.3%。

分產業看，上海前3季規模以上工業總產值年增5.7%，增速比上半年提高0.1個百分點。其中，先導產業製造業增速較快。人工智慧製造業增長12.8%，積體電路製造業增長11.3%，生物醫藥製造業增長3.6%。

同期，上海第三產業增加值年增5.9%。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業年增15.5%，金融業年增9.8%。

投資方面，上海前3季固定資產投資年增6%。分領域看，工業、城市基礎設施、房地產開發投資分別增長20.3%、11.7%和2.2%。

消費方面，在「以舊換新」等補貼政策拉動下，上海消費呈現回暖態勢，前3季社會消費品零售總額達到人民幣1.2兆元，年增4.3%。

第一財經報導，不過今年上半年，上海經濟增速5.1%，仍然低於全大陸的5.3%。第3季度上海工業、金融業、信息服務業、租賃商務服務業、科技服務業、批發零售業、住宿餐飲業、文體娛樂業等多數行業的指標，均較上半年出現邊際改善，帶動前3季度上海經濟逆勢而進。

上海社科院經濟所所長沈開豔表示，前3季度的經濟數據，不僅體現了上海作為大陸經濟增長引擎的韌性，也展示了上海經濟結構轉型和升級的先導性。經濟增長背後的驅動力，比增速本身更值得關注。