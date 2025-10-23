快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

中日韓研議三邊貨幣互換

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國貿易壓力給東亞經濟體帶來壓力，北京尋求加強區域金融聯繫並增加人民幣使用。有消息稱，大陸正與日、韓就可能的三邊貨幣互換進行談判，以加強該地區的金融安全網，並在美國總統川普發動貿易戰的背景下深化經濟合作。

值得注意的是，時值大陸努力推動人民幣在海外的使用以對抗美元，並推動東亞三國之間達成自由貿易協議，三國經濟規模合計占全球四分之一。

港媒南華早報引述消息人士報導，人行行長潘功勝上周在華盛頓出席國際貨幣基金和世界銀行年會期間，與南韓央行行長李昌鏞和日本央行行長植田和男討論該問題。知情人士表示，「他們一直在推動三邊合作，談判已經進行了一段時間。」

報導指，目前尚不清楚中日韓貨幣協議將如何達成，以及是否屬於「清邁倡議」的範圍。「清邁倡議」是2000年5月啟動的多邊貨幣互換安排，其中還包括十個東南亞國家。

貨幣互換是各國央行之間提供本國貨幣流動性的常用工具。在債務危機期間，貨幣互換也可以作為多邊機構救助行動的補充，提供資金援助。

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

