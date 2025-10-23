中日韓研議三邊貨幣互換

美國貿易壓力給東亞經濟體帶來壓力，北京尋求加強區域金融聯繫並增加人民幣使用。有消息稱，大陸正與日、韓就可能的三邊貨幣互換進行談判，以加強該地區的金融安全網，並在美國總統川普發動貿易戰的背景下深化經濟合作。

值得注意的是，時值大陸努力推動人民幣在海外的使用以對抗美元，並推動東亞三國之間達成自由貿易協議，三國經濟規模合計占全球四分之一。

港媒南華早報引述消息人士報導，人行行長潘功勝上周在華盛頓出席國際貨幣基金和世界銀行年會期間，與南韓央行行長李昌鏞和日本央行行長植田和男討論該問題。知情人士表示，「他們一直在推動三邊合作，談判已經進行了一段時間。」

報導指，目前尚不清楚中日韓貨幣協議將如何達成，以及是否屬於「清邁倡議」的範圍。「清邁倡議」是2000年5月啟動的多邊貨幣互換安排，其中還包括十個東南亞國家。

貨幣互換是各國央行之間提供本國貨幣流動性的常用工具。在債務危機期間，貨幣互換也可以作為多邊機構救助行動的補充，提供資金援助。