高盛：陸股「慢慢牛」成形

知名投行高盛最新研究報告指出，中國股市「慢慢牛」正在形成，並預測陸港股市到2027年底約有30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%-10%的進一步重估潛力推動。

而該樂觀看法建立在四大支柱之上：友好政策環境、盈利增長再加速（由AI、反內捲和企業出海驅動）、相對便宜的估值及強勁的大陸國內外資金流。

華爾街見聞報導，高盛昨（22）日發布最新研究報告「中國股市「慢慢牛」正在形成」（A Slow(er) China Bull Market）。該報告核心信號是，陸股的投資邏輯正在發生根本性轉變，市場已進入一個更持久、波動性更低的「慢牛」階段。

高盛分析師Kinger Lau等預測，在盈利增長和估值修復的雙重驅動下，到2027年底，包括A股和H股在內的中國關鍵股指有約30%的上漲潛力，此輪上漲將主要由約12%的盈利年均複合增長率和5-10%的估值重估共同驅動，標誌著市場從估值修復的「希望」階段進入盈利驅動的「增長」階段。

這意味著過去「逢高賣出」的交易策略或已過時，取而代之的應該是「逢低買入」的戰略性配置思維。

高盛指出，自2022年底低點以來，MSCI中國指數已反彈81%，收復此前超過6兆美元市值損失的約一半。但期間市場經歷四次重大回檔，平均回檔幅度達22%。