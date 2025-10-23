快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：陸股「慢慢牛」成形

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸股市示意圖。 中新社
大陸股市示意圖。 中新社

知名投行高盛最新研究報告指出，中國股市「慢慢牛」正在形成，並預測陸港股市到2027年底約有30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%-10%的進一步重估潛力推動。

而該樂觀看法建立在四大支柱之上：友好政策環境、盈利增長再加速（由AI、反內捲和企業出海驅動）、相對便宜的估值及強勁的大陸國內外資金流。

華爾街見聞報導，高盛昨（22）日發布最新研究報告「中國股市「慢慢牛」正在形成」（A Slow(er) China Bull Market）。該報告核心信號是，陸股的投資邏輯正在發生根本性轉變，市場已進入一個更持久、波動性更低的「慢牛」階段。

高盛分析師Kinger Lau等預測，在盈利增長和估值修復的雙重驅動下，到2027年底，包括A股和H股在內的中國關鍵股指有約30%的上漲潛力，此輪上漲將主要由約12%的盈利年均複合增長率和5-10%的估值重估共同驅動，標誌著市場從估值修復的「希望」階段進入盈利驅動的「增長」階段。

這意味著過去「逢高賣出」的交易策略或已過時，取而代之的應該是「逢低買入」的戰略性配置思維。

高盛指出，自2022年底低點以來，MSCI中國指數已反彈81%，收復此前超過6兆美元市值損失的約一半。但期間市場經歷四次重大回檔，平均回檔幅度達22%。

回檔 標誌

延伸閱讀

進場還來得及？台積電法說會釋正向訊息 外資再掀一波目標價上修潮

鴻海展望 大摩、高盛按讚

高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

相關新聞

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。