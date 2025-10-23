華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

值得一提的是，為增加和蘋果生態的協同性，鴻蒙6還實現跨生態互聯，可以透過「碰一碰」和蘋果作業系統iOS、iPadOS、macOS設備互傳文件。

華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳文件，無需流量，近場即可快速傳輸數據，打破設備邊界，讓數據流動更自由。

外界認為，鴻蒙6支援與蘋果設備的無流量互傳文件，用戶可實現跨品牌資料快速遷移，這種體驗優化有助吸引部分蘋果使用者轉向華為，增強品牌市場競爭力。

鴻蒙作業系統由華為開發，自2015年發布以來，已逐漸成長為全球三大作業系統之一。去年發布的鴻蒙5，擺脫對開放原始程式碼的依賴，實現了系統底層到應用層的完全自主可控。

余承東表示，華為鴻蒙5終端設備數量已突破2,300萬台。界面新聞引述市場調查機構Counterpoint資料顯示，截至2025年第3季，鴻蒙系統在大陸市場占有率飆升至32%，成功超越蘋果iOS，成為大陸第二大行動作業系統。在全球範圍內，其市占也穩步增長至4%，儘管與安卓的79%和iOS的17%相比仍有差距，但已在全球市場嶄露頭角。

分析指出，與前代鴻蒙5相比，鴻蒙6引入更多AI驅動的功能，已開放包括智慧手機、平板電腦、智慧穿戴和智慧家居終端設備開放升級。作為一個分散式系統，能連接更多物聯網設備，形成統一的生態網路。預計隨著鴻蒙6的普及，鴻蒙生態將進一步增長，推動華為在全球智慧終端機市占擴張。

不過，有數位產品博主（網紅）爆料，鴻蒙6之後將能與蘋果設備互傳文件，但與vivo、OPPO、榮耀等廠商提出的與蘋果生態互聯不同，鴻蒙未來與iOS實現的是換機時的資料互傳，並非生態相容。