快訊

政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日豬瘟危機 農業部難辭其咎

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

華為新系統 連接蘋果生態

經濟日報／ 記者林宸誼葉文義／綜合報導
華為。路透
華為。路透

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

值得一提的是，為增加和蘋果生態的協同性，鴻蒙6還實現跨生態互聯，可以透過「碰一碰」和蘋果作業系統iOS、iPadOS、macOS設備互傳文件

華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳文件，無需流量，近場即可快速傳輸數據，打破設備邊界，讓數據流動更自由。

外界認為，鴻蒙6支援與蘋果設備的無流量互傳文件，用戶可實現跨品牌資料快速遷移，這種體驗優化有助吸引部分蘋果使用者轉向華為，增強品牌市場競爭力。

鴻蒙作業系統由華為開發，自2015年發布以來，已逐漸成長為全球三大作業系統之一。去年發布的鴻蒙5，擺脫對開放原始程式碼的依賴，實現了系統底層到應用層的完全自主可控。

余承東表示，華為鴻蒙5終端設備數量已突破2,300萬台。界面新聞引述市場調查機構Counterpoint資料顯示，截至2025年第3季，鴻蒙系統在大陸市場占有率飆升至32%，成功超越蘋果iOS，成為大陸第二大行動作業系統。在全球範圍內，其市占也穩步增長至4%，儘管與安卓的79%和iOS的17%相比仍有差距，但已在全球市場嶄露頭角。

分析指出，與前代鴻蒙5相比，鴻蒙6引入更多AI驅動的功能，已開放包括智慧手機、平板電腦、智慧穿戴和智慧家居終端設備開放升級。作為一個分散式系統，能連接更多物聯網設備，形成統一的生態網路。預計隨著鴻蒙6的普及，鴻蒙生態將進一步增長，推動華為在全球智慧終端機市占擴張。

不過，有數位產品博主（網紅）爆料，鴻蒙6之後將能與蘋果設備互傳文件，但與vivo、OPPO、榮耀等廠商提出的與蘋果生態互聯不同，鴻蒙未來與iOS實現的是換機時的資料互傳，並非生態相容。

文件 余承東 流量

延伸閱讀

路透：蘋果App Store條款被控違反歐盟數位市場法

華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

搶AI人才 華為發全球招募令 騰訊祭獎學金 京東推天才計畫

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

相關新聞

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

上海市統計局22日發布最新經濟運行狀況，今年前3季，上海實現地區生產毛額人民幣4.07兆元，年增5.5%。較上半年提高0...

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）正在廣州舉行，香港南華早報指出，越來越多的海外客戶，特別是來自東南亞、中亞和非洲...

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

伴隨全球興起戶外休閒風潮，河南駐馬店市平輿縣以「戶外休閒用品產業」作為經濟發展主軸，積極承接產業轉移，透過引進龍頭企業，...

青年失業率 近2月首降

大陸國家統計局22日公布最新數據顯示，9月大陸青年失業率（全國城鎮不包含在校生的16至24歲）為17.7%，較8月降1....

廣州布局六大核心產業

廣州市科學技術局21日表示，該市構建「6大核心產業+X個潛力賽道」的發展體系，布局智能無人系統、具身智能、細胞與基因、未...

華為新系統 連接蘋果生態

華為昨（22）日發布新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS 6（鴻蒙6），並同步面向首批90多款機型開放公測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。