空巴啟用天津第2條組裝線 「期待更多供應鏈落地陸」

聯合報／ 記者林宸誼陳宥菘／綜合報導
空巴在天津的第二條A320系列飛機組裝線昨投產，圖為一架飛機在天津的第二條組裝線上組裝。去年有百分之廿的津產空巴飛機交付至國際客戶。新華社
空巴在天津的第二條A320系列飛機組裝線昨投產，圖為一架飛機在天津的第二條組裝線上組裝。去年有百分之廿的津產空巴飛機交付至國際客戶。新華社

空中巴士昨宣布在天津啟用第二條A320飛機組裝線，將為空巴實現到二○二七年A320系列月產能提升至七十五架的全球目標提供關鍵支撐。大陸商務部長王文濤表示希望空巴以天津第二條A320組裝線投產為契機，繼續加強對大陸合作。

「津雲」報導，第二條A320系列飛機組裝線是二○二三年四月雙方公司簽署擴建協議以來的重要成果。該新線預計明年初全面投入營運，也將為空巴實現二○二七年A320系列月產能提升至七十五架的全球目標提供關鍵支撐。

目前空中巴士已在全球建成十條組裝線，首條天津組裝線自二○○八年啟用至今，已交付逾七百八十架飛機，當前全大陸運營的空巴飛機有三分之一來自天津。空巴首席執行官傅里表示，空巴期待更多供應鏈環節落地中國大陸，並歡迎具備成熟度與競爭力的大陸供應商加入其全球生產體系。

大陸商務部長王文濤廿一日會見傅里時表示，大陸已成為全球第二大消費市場和進口市場。希望空巴以天津第二條A320組裝線投產為契機，繼續加強對大陸的合作。王文濤強調，當前世界經濟碎片化加劇，大陸將積極推動解決空巴在陸經營遇到的問題和關切，共同維護全球產供鏈穩定。

此外，荷蘭政府上月底強制接管安世半導體，理由是其關鍵技術存在被轉移至大陸母公司聞泰科技的風險，引爆中荷爭奪控制權紛爭。王文濤廿一日也應約與荷蘭經濟部長卡雷曼斯進行通話。他表示荷方針對安世半導體採取的有關措施，嚴重影響全球產供鏈穩定。中方敦促荷方從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，秉持契約精神和市場化、法治化原則，盡快妥善解決問題，保護大陸投資者合法權益。

據路透，卡雷曼斯對媒體表示雙方討論下一步可採取的行動，以尋求雙方都能接受之解決方案，不過據他所述，王文濤態度稍顯強硬。

