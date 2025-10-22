iPhone Air在陸開賣反應平淡 傳已暫停生產

蘋果新款iPhone Air手機22日在大陸市場開賣後反應平淡，門市並未出現排隊搶購人潮，陸媒分析，「看客比買家多」，該機型定價人民幣7,999元偏貴，僅支持eSIM卡，加上在大陸上市時間晚於全球一個月影響買氣。還有消息爆料稱，iPhone Air目前暫停生產，等待訂單後再開工。

華爾街見聞報導，蘋果公司寄予厚望的iPhone Air手機22日在大陸市場正式發售，這款以超薄設計為賣點的新機型並未複製以往的搶購熱潮，北京和上海的主要蘋果零售店外均未出現排隊人潮。

陸媒現場觀察發現，許多顧客對這款手機的纖薄機身和新配色表現出好奇，但大多停留在體驗和試用階段，「看客比買家多」，在北京三里屯的蘋果門市，前來提取iPhone 17 Pro機型的顧客反而更多。這一市場反應與iPhone 17系列在全球其他地區發售時的火爆場面形成對比，也為蘋果在大陸的復甦前景蒙上一層陰影。

iPhone Air的首發日顯得異常平靜。據在上海的觀察，門市無需排隊即可直接購買iPhone Air，儘管到上午時分，有幾款配色已經售罄。在北京，情況也類似，顧客可以當天下單並提取新機。

然而，客流並未轉化為強勁的銷售。消費者普遍的回饋是，iPhone Air的輕薄手感和新穎顏色確實引人注目，但多數人只試不買。這與一個月前iPhone 17系列在國際市場發售時，眾多門市店外排起長龍的景象截然不同。

iPhone Air在大陸市場的起售價為人民幣7,999元，按照大陸的消費標準，這個價格頗為昂貴，消費者可以用更低的成本購得一部配置頂級的安卓旗艦手機。另一方面，該機型僅支援eSIM卡，為了實現5.6毫米的極致纖薄機身，蘋果取消物理SIM卡槽，將空間用於增加電池容量。

但網友吐槽稱，為追求超薄機身和165克重量，影像系統僅保留單顆4,800萬畫素主鏡頭，電池容量被壓縮至3050mAh，價格還比iPhone 17高出人民幣2,000元，性能、影像、續航等體驗上全面落後……。

iPhone Air被曝暫停生產，據科技博主「定焦數碼」稱，iPhone Air因國外銷量不達預期+國內推遲發售，目前處於暫停生產的狀態，前期囤的庫存當前夠用，攢一攢訂單再開工。

此前有法人投資機構稱因銷售表現未達預期，蘋果計劃削減iPhone Air的產量，該公司將於2025年底前削減iPhone Air百萬台產量，同時提升iPhone 17系列其它機型的產量。

儘管市場反應表現較為平淡，但從蘋果官網的預訂狀態來看，iPhone Air大概要一星期後才會有貨，京東等電商平台也是如此。