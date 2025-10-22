安世半導體陷危機 歐洲研發+大陸製造模式停擺

荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰，迄今僵局未解，導致這家汽車晶片巨頭即將陷入停擺，其中國工廠已面臨缺貨與漲價壓力。分析師指出，安世半導體的「歐洲研發+中國製造」商業模式已難以為繼。

荷蘭政府9月30日裁定，對中國聞泰科技旗下的荷蘭子公司安世半導體凍結控制權1年。其後，中國商務部對安世半導體中國區及其分包商的產品實施出口管制。

中國商務部長王文濤21日應約與荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）通話，雙方針對安世半導體等問題交換意見。路透社當天報導指出，中荷官員會面未能找到解決安世半導體僵局的辦法。

安世半導體荷蘭總部近日通知中國分公司，將不再支付勞動報酬，並切斷公司系統許可權。據陸媒每日經濟新聞，面對困局，聞泰科技對外回應稱，中國區正展開「獨立自救」，緊急拉通國內供應鏈以保障客戶需求。

不過每日經濟新聞記者18日實地走訪位於東莞黃江鎮的安世半導體工廠，發現該廠自「十一」長假之後，就已經限制出貨，並計畫自下週起實施「上四休三」。與此同時，有貿易商證實，產品面臨缺貨與漲價壓力。

公開資料顯示，東莞廠是安世半導體旗下最大的封裝測試基地，員工約4000人。

報導指出，安世東莞工廠門外，已有部分貿易商及客戶聚集。兩名從蘇州連夜趕來的客戶表示要來提貨，但就是沒貨。另一名深圳趕來的貿易商判斷，工廠停止出貨已超過1週，但生產似未完全停止。

一名自稱是管理生產效率的安世半導體東莞廠員工表示，因為部分原材料短缺和員工配置問題，下週起，部分職務會調整為「上四休三」，同時加班時間也會相應減少。「今年以來，我們的訂單都是滿的，就是原材料的問題。」

報導引述半導體行業人士陳啟分析，安世半導體的核心設計與晶圓製造位於歐洲，而東莞工廠承擔其全球約70%的產品封裝任務。若荷蘭與中國相關限制持續，安世半導體歐洲與中國業務切割，雙方均將面臨困境。

英文南華早報今天引述北京智庫安邦諮詢（Anbound）助理研究員周超表示，此次分歧「表面上似乎源自於企業管理階層之間的衝突，但遠不止於此」。

「這反映了地緣政治緊張局勢的持續演變，以及全球科技業和供應鏈脫鉤的趨勢」，周超說，安世半導體「歐洲研發+中國製造」的商業模式在新規下已變得「難以為繼」。

報導指出，將中國工廠與安世半導體其他供應鏈分開可能會非常複雜，至少需要幾個月的時間，足以危及客戶關係。

周超表示，隨著地緣政治風險的加劇，跨國科技巨頭必須「評估並加強在地化的研發和合規防火牆，以確保其在中國、美國和歐洲研發體系的法律自主性」。

據報導，荷蘭政府凍結控制權的決定源自於對安世半導體中國母公司有意將其歐洲製造業務遷往中國的擔憂。

聞泰科技2021年投資人民幣120億元（約新台幣518億元）在上海臨港新片區建造一座生產汽車晶片的12吋晶圓廠，當時擔任上海市委書記的中國國務院總理李強親自出席開工典禮並宣布開工。

聞泰科技8月29日發布上半年財報稱，公司進一步提升產能彈性，上海臨港12吋晶圓廠已於2024年底導入車規級量產，未來將「增強在中國市場的供應鏈自主可控能力」。