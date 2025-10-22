優化生產系統 養樂多將關閉大陸首家工廠

日本飲料巨頭養樂多（Yakult）宣布，為優化生產系統，將在11月30日關閉位於廣東的廣州一廠。廣州一廠是養樂多在中國市場設立的首家工廠，近年養樂多在中國銷量持續下跌。

據陸媒界面新聞，日本養樂多本社株式會社20日宣布，廣州養樂多啟動業務重組程序，將於11月30日關閉廣州第一工廠。未來，廣州一廠的生產功能將陸續轉移至廣州二廠及佛山廠，以優化生產系統，有效利用管理資源。

值得一提的是，廣州一廠是養樂多在中國市場設立的首家工廠。

在不到一年的時間裡，養樂多在中國大陸關閉兩家工廠。2024年12月，養樂多宣布關閉上海工廠，原因同樣是透過重組提高生產效率，整合資源配置以進一步提高銷量和業績。

公開資料顯示，2002年，養樂多進入中國大陸市場，得益於中國低溫益生菌飲料產品的空白，養樂多在中國銷量從2002年日銷6萬瓶到2016年的582.5萬瓶，14年間銷量複合增速曾達到39%。

但到了2018年，養樂多在中國日銷752.6萬瓶，年增速下降至7.5%。

根據養樂多（中國）投資有限公司披露，今年1至6月，中國養樂多的日銷量為267萬瓶，廣州益力多（養樂多在粵港澳名稱）的日銷量為180.2萬瓶，共計日銷量447.2萬瓶。與巔峰時期相比，養樂多在中國銷量出現明顯下滑。

報導提到，廣州養樂多公司今年1至3月平均銷售量為149萬瓶/日，銷售區域為廣東省、海南省。這與2021年282萬瓶的日均銷量相比，幾近腰斬。