快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

聽新聞
0:00 / 0:00

安撫外企 大陸商務部承諾依規維護稀土供應鏈穩定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一場規模罕見的外資企業圓桌會，向與會的超過 170 家外資企業及外國商協會代表保證，大陸的出口管制措施並非限制正常的貿易往來。美聯社
大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一場規模罕見的外資企業圓桌會，向與會的超過 170 家外資企業及外國商協會代表保證，大陸的出口管制措施並非限制正常的貿易往來。美聯社

大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一場規模罕見的外資企業圓桌會。商務部副部長凌激向與會的超過170家外資企業及外國商協會代表保證，大陸的出口管制措施並非限制正常的貿易往來。

凌激強調，中方對相關物項實施出口管制是維護世界和平及地區安全穩定、履行防擴散國際義務的「負責任之舉」。

彭博報導，他進一步指出，大陸將繼續「依法審批合規貿易」，努力「維護全球產業鏈供應鏈穩定」。此輪會議目的為近期的稀土及其他關鍵物資，例如五種中重稀土、鋰電池等的管制政策，提供實施細節與清晰度。

然而，新的管制計畫已加劇中美緊張關係。大陸宣布這些出口管制是在華府擴大技術限制，並提議對船隻徵稅之後。美國總統川普為此威脅將對大陸商品加徵額外100%關稅。作為確保供應的應對措施，川普與澳洲總理艾班尼斯簽署了一項協議，以提升美國對稀土和關鍵礦物的獲取權。

貿易緊張也擴散至歐洲。在大陸宣布出口管制措施的同一天，大陸商務部長王文濤與荷蘭經濟事務部長通話，警告荷蘭接管中資晶片製造商安世半導體的舉動「嚴重影響」全球供應鏈穩定。

先前，荷蘭援引緊急法律接管安世半導體，隨後北京則阻止安世半導體從大陸工廠出口產品作為反制。有報導稱，歐洲汽車業正為大陸對安世半導體生產的半導體實施出口限制可能導致的生產中斷做準備。

針對大陸收緊稀土出口管制措施，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇已邀請王文濤到布魯塞爾訪問，以尋求「緊急解決方案」。新的管制措施若持續，恐存在破壞全球稀土供應鏈的風險。

稀土 半導體 荷蘭

延伸閱讀

陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

「申請稀土出口一律用中文」 北京這招改變世界商務通則

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

稀土武器化 台股誰能繞過禁令

相關新聞

華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

華為22日發布新一代鴻蒙作業系統鴻蒙6，並同步面向首批90多款機型開放公測升級。華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實...

陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

繼上月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，大陸又有新動作...

安撫外企 大陸商務部承諾依規維護稀土供應鏈穩定

大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一...

對美船隻徵收特別港務費 大陸港口擁堵

中美就港口船運掀起新一波交鋒。外媒引述船舶追蹤平台Kpler數據顯示，截至19日當周，船隻在抵達大陸港口後，平均需要2....

大陸美妝品牌在台接受度上升 消費者增2成、銷售破2500萬套

淘寶雙11近日啟動，開賣首日台灣的商品交易總額（GMV）與去年同期相比呈雙位數增長、新用戶較上月日均增長逾50%。此外，...

會見空巴CEO傅里 陸商務部長王文濤籲繼續加強合作

大陸商務部部長王文濤21日會見空中巴士集團執行長傅里（Guillaume Faury）時表示，大陸市場已成為全球第二大消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。