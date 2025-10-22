安撫外企 大陸商務部承諾依規維護稀土供應鏈穩定

大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一場規模罕見的外資企業圓桌會。商務部副部長凌激向與會的超過170家外資企業及外國商協會代表保證，大陸的出口管制措施並非限制正常的貿易往來。

凌激強調，中方對相關物項實施出口管制是維護世界和平及地區安全穩定、履行防擴散國際義務的「負責任之舉」。

彭博報導，他進一步指出，大陸將繼續「依法審批合規貿易」，努力「維護全球產業鏈供應鏈穩定」。此輪會議目的為近期的稀土及其他關鍵物資，例如五種中重稀土、鋰電池等的管制政策，提供實施細節與清晰度。

然而，新的管制計畫已加劇中美緊張關係。大陸宣布這些出口管制是在華府擴大技術限制，並提議對船隻徵稅之後。美國總統川普為此威脅將對大陸商品加徵額外100%關稅。作為確保供應的應對措施，川普與澳洲總理艾班尼斯簽署了一項協議，以提升美國對稀土和關鍵礦物的獲取權。

貿易緊張也擴散至歐洲。在大陸宣布出口管制措施的同一天，大陸商務部長王文濤與荷蘭經濟事務部長通話，警告荷蘭接管中資晶片製造商安世半導體的舉動「嚴重影響」全球供應鏈穩定。

先前，荷蘭援引緊急法律接管安世半導體，隨後北京則阻止安世半導體從大陸工廠出口產品作為反制。有報導稱，歐洲汽車業正為大陸對安世半導體生產的半導體實施出口限制可能導致的生產中斷做準備。

針對大陸收緊稀土出口管制措施，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇已邀請王文濤到布魯塞爾訪問，以尋求「緊急解決方案」。新的管制措施若持續，恐存在破壞全球稀土供應鏈的風險。