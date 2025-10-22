快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為鴻蒙6實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳。新華社
華為鴻蒙6實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳。新華社

華為22日發布新一代鴻蒙作業系統鴻蒙6，並同步面向首批90多款機型開放公測升級。華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳，且無需流量，近場即可快速傳輸數據，打破設備邊界，讓數據流動更自由。

快科技報導，這一次鴻蒙6支持全新的鴻蒙星河互聯架構，連接更強，感知更強，帶來更強大的互聯能力，速率達到160MB/s，時延、功耗降低20%多，距離、方位等感知能力大幅提升。

不僅有碰一碰、手眼同行、應用接續等創新的協同體驗，還實現了和大疆雲台、無人機等硬體設備的操控聯動，以及與iOS、PadOS和macOS設備的互傳體驗。

同花順財經報導，華為鴻蒙6是華為自主研發的分散式作業系統，基於純鴻蒙內核構建而成，徹底擺脫對安卓的依賴。作為繼蘋果iOS和安卓之後的全球第三大移動作業系統。

與前代鴻蒙5相比，鴻蒙6引入了更多AI驅動的功能，例如「超級助理」小藝，不僅懂16種方言，還能輕鬆做深度研究、一句話修圖、幫助視障用戶看世界，一句話在後台執行複雜任務。星盾安全架構的再升級，從底層內核到應用生態進行顛覆式安全創新。創新功能：跨設備協同與細節體驗雙提升。

鴻蒙6的發展空間廣闊，已支持90多款華為終端設備開放升級，包括智慧手機、平板電腦、智慧穿戴和智慧家居產品。作為一個分散式系統，能連接更多物聯網設備，形成統一的生態網路。這不僅限於華為自家產品，還透過開放平台吸引第三方開發者加入。預計隨著鴻蒙6的普及，鴻蒙生態將進一步增長，推動華為在全球智慧終端機市占擴張。

安卓 物聯網 華為 蘋果

延伸閱讀

搶AI人才 華為發全球招募令 騰訊祭獎學金 京東推天才計畫

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

川習會將觸及台灣議題 川普認為台灣是習眼中的蘋果

華為招募全球AI人才 余承東：構建領先世界大模型

相關新聞

華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

華為22日發布新一代鴻蒙作業系統鴻蒙6，並同步面向首批90多款機型開放公測升級。華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實...

陸商務部再出手！對美模擬晶片反傾銷問卷調查「37日內回覆」

繼上月對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查後，大陸又有新動作...

安撫外企 大陸商務部承諾依規維護稀土供應鏈穩定

大陸宣布加強稀土等關鍵原料出口管制後，在全球範圍內引發震盪和反彈。為緩解外界對新規的擔憂，大陸商務部20日在北京召開了一...

對美船隻徵收特別港務費 大陸港口擁堵

中美就港口船運掀起新一波交鋒。外媒引述船舶追蹤平台Kpler數據顯示，截至19日當周，船隻在抵達大陸港口後，平均需要2....

大陸美妝品牌在台接受度上升 消費者增2成、銷售破2500萬套

淘寶雙11近日啟動，開賣首日台灣的商品交易總額（GMV）與去年同期相比呈雙位數增長、新用戶較上月日均增長逾50%。此外，...

會見空巴CEO傅里 陸商務部長王文濤籲繼續加強合作

大陸商務部部長王文濤21日會見空中巴士集團執行長傅里（Guillaume Faury）時表示，大陸市場已成為全球第二大消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。