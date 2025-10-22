華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

華為22日發布新一代鴻蒙作業系統鴻蒙6，並同步面向首批90多款機型開放公測升級。華為終端BG董事長余承東表示，鴻蒙6將實現跨生態互聯，支持與蘋果設備互傳，且無需流量，近場即可快速傳輸數據，打破設備邊界，讓數據流動更自由。

快科技報導，這一次鴻蒙6支持全新的鴻蒙星河互聯架構，連接更強，感知更強，帶來更強大的互聯能力，速率達到160MB/s，時延、功耗降低20%多，距離、方位等感知能力大幅提升。

不僅有碰一碰、手眼同行、應用接續等創新的協同體驗，還實現了和大疆雲台、無人機等硬體設備的操控聯動，以及與iOS、PadOS和macOS設備的互傳體驗。

同花順財經報導，華為鴻蒙6是華為自主研發的分散式作業系統，基於純鴻蒙內核構建而成，徹底擺脫對安卓的依賴。作為繼蘋果iOS和安卓之後的全球第三大移動作業系統。

與前代鴻蒙5相比，鴻蒙6引入了更多AI驅動的功能，例如「超級助理」小藝，不僅懂16種方言，還能輕鬆做深度研究、一句話修圖、幫助視障用戶看世界，一句話在後台執行複雜任務。星盾安全架構的再升級，從底層內核到應用生態進行顛覆式安全創新。創新功能：跨設備協同與細節體驗雙提升。

鴻蒙6的發展空間廣闊，已支持90多款華為終端設備開放升級，包括智慧手機、平板電腦、智慧穿戴和智慧家居產品。作為一個分散式系統，能連接更多物聯網設備，形成統一的生態網路。這不僅限於華為自家產品，還透過開放平台吸引第三方開發者加入。預計隨著鴻蒙6的普及，鴻蒙生態將進一步增長，推動華為在全球智慧終端機市占擴張。