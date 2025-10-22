聽新聞
對美船隻徵收特別港務費 大陸港口擁堵
中美就港口船運掀起新一波交鋒。外媒引述船舶追蹤平台Kpler數據顯示，截至19日當周，船隻在抵達大陸港口後，平均需要2.66天才能進入泊位，比先前一周耗時多出17％，創今年最長時間。
彭博報導，美國去年4月對大陸海事、物流和造船業展開「301」調查，今年4月宣布，所有與大陸有關聯的船隻，自10月14日起停靠美國港口須按噸位繳納費用。此舉目的在促進美國造船業發展，並遏制大陸造船業的主導地位。
為反制美國301調查措施，大陸10月14日開始對停泊在中國港口的美國船舶徵收特別港務費。根據相關規定，任何美國持股不低於25％的船舶都需繳費，代表船東或營運方無論總部是否位於美國，都可能受到影響。
面對航運市場被攪亂，租船方和船東趕緊敲定交易並預訂合規船舶。截至21日，預訂中東到大陸基準航線上的超大型原油運輸船（Very Large Crude Carrier）的價格接近8.4萬美元，比大陸公布收費公告前一天上漲48％。
大陸是全球最大大宗商品進口國，「堵船」情況如果持續下去，可能會波及全球供應鏈，影響原油等液體貨物以及鐵礦石等散貨船運。
