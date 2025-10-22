稀土新規引質疑 陸商務部連忙與歐盟及外企溝通

快訊

中央社／ 台北22日電

中國以稀土管制出口作為美中貿易戰籌碼，引起歐盟國家及眾多外企緊張。中國商務部長王文濤昨晚與歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執委塞夫柯維奇舉行視訊會談，副部長凌激昨天也召集170餘家外企及外商協會舉行圓桌會。這2個場合都涉及稀土問題。

綜合中國媒體報導，王文濤昨晚與塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行視訊會談時宣稱，關於稀土出口管制問題，中方近期措施是「依法依規完善中國出口管制體系的正常做法」，體現了中國「維護世界和平穩定的大國擔當」。

王文濤又說，中方致力於「維護全球產供鏈安全穩定」，且「一直為歐盟企業提供審批便利」。

塞夫柯維奇則表示，歐方理解中方「出於國家安全和國際共同安全考慮」，推出稀土相關出口管制措施。措施實施過程中，歐方希望中方可加快審批歐企申請。

路透社則報導，塞夫柯維奇與王文濤視訊溝通時，曾邀請中方本週派員前往布魯塞爾，就中國緊縮稀土出口管制措施尋求緊急解決方案，並獲得中方同意。

同一天，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在北京主持召開「政策解讀專場」外資企業圓桌會，邀集170餘家外企及在中國的外商協會代表與會，並回應外企反映的問題。有外媒解讀，這場會議規模罕見，旨在試圖為中國稀土出口管制新規釋疑，進而平息此舉引發的強烈反彈。

凌激宣稱，中方對相關物項實施出口管制，是「堅定維護世界和平和地區安全穩定、履行防擴散國際義務的負責任之舉」，同時依法審批合規貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

中國外交部發言人郭嘉昆今天則在例行記者會對中歐上述視訊會議說，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。希望歐方恪守支持自由貿易、反對貿易保護主義的承諾，為各國企業提供公平透明、非歧視的營商環境，以實際行動維護市場經濟和世貿組織規則，堅持通過對話協商妥善解決貿易分歧。

中方 稀土 塞夫柯維奇

