大陸美妝品牌在台接受度上升 消費者增2成、銷售破2500萬套

淘寶雙11近日啟動，開賣首日台灣的商品交易總額（GMV）與去年同期相比呈雙位數增長、新用戶較上月日均增長逾50%。此外，淘寶數據指出，過去1年台灣消費者在淘寶購買的美妝商品總件數突破2,500萬套，顯示大陸美妝品牌在台熱度上升。

據淘寶台灣分站，今年淘寶雙11展現強勁消費動能，開賣首日台灣GMV與去年同期相比呈雙位數增長、新用戶較上月日均增長逾50%，整體買氣持續升溫。

數據顯示，台灣消費者對中系美妝品牌的接受度逐步提升。淘寶數據指出，過去1年台灣消費者在淘寶購買的美妝商品總件數突破2,500萬套。其中，彩妝工具、美甲護理、臉部保養、假睫毛與假髮等品項穩居前5大熱銷類別，「唇彩」則以最高成長幅度脫穎而出。

對此，淘寶特別於10月24至28日推出優惠檔期，針對中系彩妝品牌「彩棠」與「古迪」提供優惠折扣與官方直供保障。

彩棠主打專業彩妝師級質感、親膚配方與高實用性設計深受消費者喜愛，熱銷商品如三色遮瑕盤、三色腮紅盤與修容盤等，多款商品在淘寶榮登熱銷人氣榜。據淘寶數據，彩棠長期穩居平台上美妝熱銷前3；古迪以高質感與高CP值著稱，主打刷具、雙眼皮貼與假睫毛等商品，根據淘寶統計，過去1年台灣消費者購買古迪商品的累計數量已突破7萬件，顯示其在市場上的熱度持續攀升。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟分享，過去台灣消費者偏好購買歐美、日韓美妝品牌，不過根據最新平台數據顯示，台灣消費者在淘寶購買中系美妝商品的人數與去年同期相比成長逾20%，顯示台灣消費者對中系美妝品牌的接受度穩定提升，銷量也持續攀升。