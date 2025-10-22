聽新聞
會見空巴CEO傅里 陸商務部長王文濤籲繼續加強合作
大陸商務部部長王文濤21日會見空中巴士集團執行長傅里（Guillaume Faury）時表示，大陸市場已成為全球第二大消費市場和進口市場，希望空巴以天津第2條A320總裝線投產為契機，繼續加強對華合作。
大陸商務部官網22日發布，王文濤指出，近年來大陸市場規模穩步擴大，已成為全球第2大消費市場和進口市場。將持續推進中國式現代化建設，發展新質生產力，這將為包括空巴在內的外資企業提供廣闊的發展空間。希望空巴以天津第2條A320總裝線投產為契機，繼續加強對華合作，為大陸和世界提供更多優質的航空產品和服務。
王文濤強調，當前世界經濟碎片化加劇，單邊主義、保護主義衝擊國際經貿秩序，不穩定不確定性明顯上升。中方將繼續發揮好外資企業圓桌會作用，積極推動解決空客在華發展經營中遇到的問題和關切，共同維護全球產供鏈穩定。
傅里指出，空巴對大陸經濟及民航產業發展充滿信心，天津第2條A320總裝線投產，為空巴加強對華合作提供了有利條件。空巴願繼續深耕大陸市場，為促進中法、中歐經貿合作貢獻力量。
